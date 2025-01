A esposa do atacante Deyverson, do Atlético-MG, fez um post curioso em suas redes, causando grande repercussão entre os internautas. Republicado pelo jogador, o casal expôs um calendário de 2024 com algumas marcações inusitadas, alegando ter por objetivo "multiplicar o amor".

O post não passou despercebido na web, que criou diversas teorias sobre o calendário e até uma brincadeira envolvendo o aniversário dos internautas. Veja:

Deyverson está sempre nos holofotes

Deyverson é conhecido por sua personalidade extrovertida e carismática. Ele não tem medo de mostrar suas emoções, seja comemorando gols de maneira extravagante ou provocando adversários e até mesmo comentaristas esportivos. Isso faz dele uma figura que chama a atenção e divide opiniões entre fãs e críticos.

Muitos comentários em redes sociais e artigos sugerem que a personalidade "doidão" de Deyverson pode levar a uma subestimação de suas capacidades futebolísticas. Ele é reconhecido por ser um bom centroavante, com habilidades técnicas, inteligência em campo e um bom jogo aéreo