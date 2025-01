Ex-lutadora de UFC dá à luz em meio a incêndios em Los Angeles

A lutadora Ronda Rousey anunciou o nascimento de sua segunda filha, Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha Browne, em Los Angeles, cidade dos Estados Unidos que está enfrentando severos incêndios. A notícia veio acompanhada de imagens no Instagram, onde Rousey celebra o momento ao lado de seu marido, Travis Kuualiialoha Browne, e de sua primogênita.

Los Angeles está enfrentando uma série de incêndios florestais devastadores, considerados alguns dos mais graves na história da cidade. Estes incêndios começaram na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, e rapidamente se espalharam, afetando áreas nobres como Pacific Palisades, Hollywood Hills e outras regiões.

Até o momento cerca de 130.000 pessoas estão sob ordens de evacuação devido aos incêndios.



Rousey, de 37 anos, tem uma carreira de destaque tanto no judô, onde foi a primeira mulher norte-americana a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, quanto no MMA, sendo a primeira campeã do peso galo do UFC.

Após se aposentar, foi introduzida no Hall da Fama do UFC em 2018 e se dedicou à WWE e ao cinema. O casal, que se uniu em 2017, valoriza as tradições havaianas na escolha dos nomes de suas filhas, demonstrando a importância da cultura na família.