A Globo pode ganhar uma concorrente na disputa da pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026. De acordo com a apuração do portal F5, da "Folha de São Paulo, a Record estuda a possibilidade de disputar o direito de transmitir as partidas do torneio contra a concorrente.

Atualmente, a Globo detém os direitos de metade das partidas da competição para todas as plataformas. Assim, sobram disponíveis 52 dos 104 jogos totais para outras emissoras, como a Record, entrarem na disputa. Vale destacar, que o canal carioca também pode entrar pela na briga pelas partidas ainda livres no mercado.

A empresa Livemode é a representante da Fifa nas negociações. A Record, ciente dos desafios e do investimento significativo envolvido, está cuidadosamente ponderando a decisão. A divisão dos direitos de transmissão com a Globo é uma das principais questões em análise, dada a necessidade de garantir que o investimento gere retorno adequado.

A possibilidade de transmitir 52 jogos exclusivos é vista como uma vantagem competitiva que pode fortalecer a posição da emissora junto ao mercado publicitário. A emissora não é estranha ao mundo do futebol, tendo transmitido o Mundial de futebol masculino em 1998.

Record no Esporte

Destaca-se, que a Record tem buscado maneiras de reintegrar o futebol em sua programação. Para 2025, a emissora irá transmitir o Campeonato Paulista e 38 jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro, em um acordo com a Liga Forte União que se estende até 2027.

Para reforçar sua equipe de transmissão, a Record contratou nomes renomados do jornalismo esportivo, incluindo Cléber Machado, Paloma Tocci, Duda Gonçalves, Maurício Noriega, Dodô, Lucas Pereira, Bruno Piccinato, Jean Brandão, Bruno Laurence, Sálvio Spínola e Alexandre Oliveira. Essas contratações sublinham o compromisso da emissora em oferecer cobertura esportiva de alta qualidade.