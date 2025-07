PSG tem grande problema para semifinal contra o Real Madrid

O técnico Luis Enrique tem uma grande dor de cabeça para a semifinal do Mundial de Clubes entre PSG e Real Madrid. Com dois desfalques por suspensão na defesa, a equipe francesa chega enfraquecida para o duelo decisivo, e a responsabilidade de substituir um dos titulares deve cair nos ombros do brasileiro Beraldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Defesa em xeque: dois suspensos e Beraldo titular

O grande problema para Luis Enrique é a ausência do zagueiro Pacho, um de seus homens de confiança, expulso na vitória sobre o Bayern de Munique nas quartas de final. Seu lugar na zaga deve ser ocupado pelo brasileiro Beraldo. O jovem tem grande potencial, mas ainda não convenceu nos jogos em que atuou.

continua após a publicidade

Além de Pacho, o lateral Lucas Hernández também foi expulso e está fora. Como ele era reserva de Nuno Mendes, sua ausência impacta menos o time titular, mas deixa o banco de reservas praticamente sem alternativas para a linha defensiva, já que Kimpembe também não está 100%.

Pacho foi expulso na partida contra o Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O alívio no ataque: Dembélé está de volta

Se a defesa preocupa, o ataque traz boas notícias. O ponta Ousmane Dembélé, que marcou contra o Bayern, está plenamente recuperado da lesão que o tirou da fase de grupos. A tendência é que ele assuma a vaga de titular no lugar de Barcola. Outros jogadores como Achraf Hakimi e Fabián Ruiz, que eram dúvida, treinaram normalmente e estão confirmados para o jogo.

continua após a publicidade

O provável time do PSG contra o Real Madrid

Com as mudanças, a provável escalação do Paris Saint-Germain para enfrentar o Real Madrid é:

Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.