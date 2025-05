Rodrygo já se decidiu sobre futuro no Real Madrid, afirma jornal

Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, não tem planos de deixar o clube espanhol neste momento. Apesar de rumores sobre uma possível saída para o futebol inglês, o jogador de 24 anos deseja permanecer em Madrid e se recuperar completamente de uma fase difícil dentro e fora de campo.

Segundo o jornal espanhol "As", o brasileiro atravessa um período de desgaste emocional, agravado por uma seca de gols — seu último foi em 4 de março, contra o Atlético de Madrid, pela Champions League. Além disso, o jogador enfrentou uma gripe forte após a final da Copa do Rei, o que o fez perder cerca de quatro quilos, afetando seu desempenho físico.

Conversa com Ancelotti

Durante esse período, Rodrygo conversou com Carlo Ancelotti e deixou claro que não se sentia em condições ideais para ajudar o time. Ele esteve presente no elenco que viajou para o El Clásico contra o Barcelona, no último dia 11 de maio, mas preferiu ser honesto e avisou que não tinha energia suficiente para entrar em campo, o que abriu espaço para o jovem Víctor Muñoz.

Com contrato até 2028, Rodrygo quer usar o restante da temporada para se recuperar física e mentalmente, e se preparar para disputar o Mundial de Clubes, onde deposita grandes esperanças.

Rodrygo marcou 13 gols e serviu nove assistências nesta temporada pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Chegada de Xabi Alonso será importante para o futuro de Rodrygo

A chegada de Xabi Alonso ao comando técnico do Real Madrid deve influenciar os próximos passos da carreira de Rodrygo. O atacante pretende conversar com o novo treinador para entender qual será seu papel no esquema tático, que provavelmente terá três zagueiros e dois atacantes — o que pode reduzir o espaço do camisa 11 no time titular.

Mesmo assim, Rodrygo está determinado a lutar por sua vaga. Só em caso de perda de protagonismo ele cogitaria considerar as o interesse que vêm sendo comentado, sobretudo, de clubes da Premier League, como o Arsenal.

