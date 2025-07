Um conselho de peso para o futuro de Rodrygo. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o volante Felipe Melo pediu paciência ao atacante em seu novo momento no Real Madrid, agora sob o comando de Xabi Alonso. Para Felipe, a calma é fundamental, mas a decisão do jogador sobre permanecer ou não no clube passa diretamente pela busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O conselho para Rodrygo no Real Madrid: 'Paciência' com o novo técnico

Para Felipe Melo, a troca no comando técnico é o principal fator para qualquer mudança de status de Rodrygo na equipe, e por isso, a calma é fundamental.

— É preciso ter paciência, porque chegou um treinador novo e isso faz com que muitas coisas mudem — aconselhou o volante.

Rodrygo comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Elogios e a 'prova' vinda de Bellingham

Apesar de pregar paciência, Felipe Melo fez questão de ressaltar a enorme qualidade do atacante brasileiro, revelando inclusive a opinião de outros craques do elenco merengue.

— Rodrygo é um craque. É um nome fixo na seleção brasileira. Tenho visto entrevistas de companheiros como Bellingham, e inclusive de outros jogadores, que diziam que Rodrygo é o que tem mais qualidade ali — revelou.

O dilema da Copa do Mundo

Por outro lado, o experiente jogador ponderou que, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a decisão de Rodrygo sobre seu futuro é delicada.

— Sempre é melhor que ele fique no Real Madrid. Mas… ele também já ganhou muitas coisas no Madrid, e não sei se uma mudança para jogar em outro time… porque é ano de Copa do Mundo — analisou Melo. — É uma coisa que ele tem que decidir, porque tem o Mundial e é importante para ele, e mais ainda para o Brasil, que ele esteja na Copa do Mundo.

