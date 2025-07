Felipe Melo projeta atuação de Vini Jr contra o PSG no Mundial

O Mundial de Clubes de Vini Jr segue chamando a atenção de torcedores do Real Madrid. O brasileiro ainda não atingiu seu melhor nível sob o comando de Xabi Alonso e chegou a ser criticado por algumas de suas atuações durante o torneio.

A equipe do brasileiro agora tem pela frente o atual campeão europeu PSG, buscando uma vaga na decisão do intercontinental. Dois dias antes de a bola rolar, Felipe Melo, ex-Fluminense - que está na outra semifinal -, analisou o confronto e depositou suas esperanças no camisa 7 merengue.

- Acho que um jogador como o Vinícius sempre pode estar melhor. Porque ele nunca está no 100%. Somos seres humanos. Ele sempre pode ser melhor porque é um garoto rápido e tem muita qualidade. Se faz três gols, pode fazer quatro. Se faz dois, pode fazer três. Poderia ter jogado melhor no Mundial, mas jogos contra o PSG são para ele. Porque ele é o melhor do mundo, um grande jogador - declarou o agora comentarista do Grupo Globo.

🔢 Trajetória e números de Vini Jr no Mundial

Vinícius foi titular nos cinco jogos do Real no torneio até aqui, mas só atuou durante os 90 minutos nas oitavas de final, frente à Juventus. Quem tem brilhado na competição é Gonzalo García, substituto de Mbappé durante recondicionamento físico do francês após problemas de saúde: o jovem centroavante já anotou quatro gols e é um dos artilheiros, ao lado de Di María (Benfica), Marcos Leonardo (Al-Hilal) e Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), todos já eliminados.

⚽ 5 jogos

⌛ 391 minutos em campo

🥅 1 gol

📤 1 assistência

✅ 4 vitórias

🟰 1 empate

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

O duelo entre Real Madrid e PSG acontece nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), pela semifinal do Mundial de Clubes. Quem avançar enfrenta o vencedor de Fluminense x Chelsea, que se enfrentam no mesmo palco e horário, mas um dia antes. A final está prevista para acontecer também no MetLife, mas no domingo (13).

