Jogadores do Real Madrid têm punições mantidas pela Uefa; entenda

A Uefa rejeitou, nesta segunda-feira (7), o recurso apresentado pelo Real Madrid contra as sanções aplicadas aos jogadores Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé e Dani Ceballos. A punição diz respeito à partida de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Atlético de Madrid, em março. Além disso, a entidade confirmou uma multa ao clube merengue por um incidente ocorrido durante o jogo contra o Arsenal, pelas quartas de final.

De acordo com a Uefa, os três jogadores violaram as “regras básicas de conduta decente”, conforme o artigo 11.2.b do regulamento disciplinar da entidade. Rüdiger foi multado em 40 mil euros; Mbappé, em 30 mil euros; e Ceballos, em 20 mil euros. As punições foram motivadas por gestos considerados provocativos ao fim do clássico contra o Atlético: o zagueiro alemão colocou a mão no pescoço, enquanto o atacante francês e o meio-campista espanhol também fizeram sinais em direção à torcida adversária.

Além das multas financeiras, Rüdiger e Mbappé foram suspensos por uma partida em competições da Uefa. No entanto, a punição está suspensa por um ano e só será aplicada em caso de reincidência. A Uefa ressaltou que o recurso apresentado pelo Real Madrid foi rejeitado e que as decisões do Comitê de Controle, Ética e Disciplina, emitidas em 4 de abril, foram mantidas. Nenhum processo disciplinar foi aberto contra Vini Jr, mesmo com as críticas recebidas por parte da torcida rival durante o clássico.

Real Madrid é multado pela Uefa

Outro ponto destacado pela Uefa foi o comportamento de um torcedor do Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal, no Emirates Stadium. Na ocasião, o fã fez uma saudação nazista, configurando um ato de racismo conforme o artigo 14.2 do regulamento.

Por conta do episódio, o clube espanhol foi multado em 15 mil euros e impedido de vender ingressos para seus torcedores no próximo jogo fora de casa em competições da Uefa. No entanto, essa punição também está suspensa por um ano e só será executada em caso de reincidência.

