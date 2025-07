Ex-Real Madrid, Makélélé saiu em defesa de Mbappé ne relação com o PSG após a saída conturbada do atacante. Em entrevista ao "Marca", o ex-jogador condena as críticas ao atacante e entende que o clube francês teria conquistado os mesmos troféus na última temporada com o atleta.

- O PSG teria vencido a Champions League caso Mbappé tivesse permanecido. Não se pode dizer "não" ao Real Madrid e por isso ele acabou saindo.

Nesta quarta-feira (9), Mbappé faz um reencontro com o PSG na semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O atleta ainda não havia tido a oportunidade de enfrentar sua ex-equipe vestindo camisa do Real Madrid.

No entanto, Mbappé não tem titularidade garantida no Real Madrid devido a grande fase vivida por Gonzalo García, que é o artilheiro do torneio com quatro gols marcados. Por outro lado, o francês perdeu os três primeiros jogos devido a uma gastroenterite, mas já balançou as redes nas quartas de final contra o Borussia Dortmund.

