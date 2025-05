Bayer Leverkusen avança para contratar substituto de Xabi Alonso

Depois do anúncio de que Xabi Alonso irá deixar o clube, o Bayer Leverkusen está próximo de contratar Erik ten Hag como seu novo treinador. Informações do jornalista Fabrizio Romano indicam que as negociações estão avançadas e há otimismo para que um acordo seja encontrado entre ambas as partes. O holandês está livre no mercado desde que deixou o Manchester United, em outubro do ano passado.

Ten Hag se mostrou disposto a aceitar o projeto do Leverkusen, dando sinal verde para as negociações avançarem ainda no início desta semana. A revista alemã "Kicker" dá mais detalhes, informando que o anúncio do holandês no Bayer será feito ao fim da atual temporada europeia.

Com passagens pelo Go Ahead Eagles, Utrecht e Ajax, Erik ten Hag ficou marcado pelo seu último trabalho no Manchester United. Contratado em abril de 2022, conquistou dois títulos: Copa da Liga Inglesa (2022/23) e Copa da Inglaterra (2023/24). Sua primeira temporada foi de sucesso. Além do título no torneio nacional, terminou a Premier League em terceiro lugar.

O cenário mudou a partir de 2023/24, protagonizando eliminação na primeira fase da Champions League e a pior campanha do United na história do Campeonato Inglês. O título da Copa da Inglaterra na final contra o Manchester City salvou o cargo de Ten Hag, que foi mantido para 2024/25. Dois meses depois do início da temporada, porém, ele acabou demitido.

Leverkusen passará por reestruturação

Depois do 2023/24 histórico com o título da Bundesliga e Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen teve uma regressão à média em 2024/25. Eliminado nas oitavas da Champions e em segundo lugar do Campeonato Alemão, a equipe viu seu ciclo vitorioso se encerrar. Prova disso serão as saídas dos principais pilares do elenco.

Além de Xabi Alonso, que está próximo de ser anunciado como treinador do Real Madrid, Florian Wirtz já deu indícios que pretende sair do Bayer Leverkusen, assim como Jeremie Frimpong, perto do Liverpool, e Jonathan Tah, que se despediu da torcida na última partida na Bayer Arena.

