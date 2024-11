Real Madrid inaugura parque de diversões em Dubai

O Real Madrid inaugurou nesta quarta-feira (13) um parque de diversões em Dubai, no Catar. O "Real Madrid World" ocupa área de seis hectares e terá mais de 40 experiências para os visitantes. Este é o primeiro parque temático de um clube de futebol.

O complexo conta com brinquedos como Stars Flyer e a Hala Madrid Coaster, a primeira montanha russa de madeira do Oriente Médio. Além disso, estão disponíveis atrações imersivas como o The Real Challenge, o Road to Victory e o Bernabéu Experience, que expõe os 15 títulos europeus c e as 11 taças da Euroliga de basquete conquistados pelos Merengues.

Estiveram presentes na inauguração os ídolos do Real Madrid Roberto Carlos e Emilio Butragueño. O ex-centroavante é diretor de relações institucionais do clube e exaltou a construção do parque durante o evento.

- Estamos absolutamente convencidos de que os visitantes deste parque temático sentirão imediatamente a excitação e o entusiasmo que nosso emblema e nossa camisa transmitem. Aqui, damos vida a uma parte muito importante e querida de nossa história, decorrente das emoções e sonhos dos fãs do Real Madrid. Como diz nosso presidente, o Real Madrid pertence ao coração das pessoas - disse Butragueño.

