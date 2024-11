Dono do Troféu Kopa 2024, Lamine Yamal tem apenas 17 anos e já é um dos grandes destaques do futebol internacional, brilhando por Barcelona e seleção espanhola. Segundo levantamento do "Sofascore", o atacante é líder de dribles completos entre os jogadores das cinco maiores ligas europeias - La Liga, Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Serie A.

Dentro da "categoria", o Yamal superou grandes nomes da Europa, como os adversários diretos da La Liga, Vini Jr, craque do Real Madrid, e Chidera Ejuke, do Sevilla. Ao todo, o jovem atacante completou cerca de 34 dribles durante as partidas da temporada.

Logo após Yamal, o atacante Vini Jr e o meia Florian Wirtz, do Leverkusen, concluíram 33 dribles completos. O "pódio" é fechado por Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Chidera Ejuke, que somam 31 dribles cada.

Vale destacar que, conforme estudo do portal de estatísticas do mundo da bola, os cinco jogadores foram os únicos que defendem clubes das principais ligas a atingirem mais de 30 dribles completos na atual temporada.

Com ótimo início em 2024/25, Yamal entrou em campo em 16 oportunidades, marcou seis gols e distribuiu oito assistências. O jovem havia sido convocado para os jogos da seleção espanhola na Data Fifa de novembro, no entanto, devido a uma lesão, foi cortado e ficará fora por duas a três semanas.

Após a Data Fifa, o Barcelona enfrentará o Celta de Vigo, no dia 23 de novembro, pela 14ª rodada da La Liga. A bola rola às 17h (de Brasília), no Balaídos, em Vigo, na Espanha.

