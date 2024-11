Real Madrid e Barcelona disputam promessa da Seleção Brasileira

Murillo, novidade da Seleção Brasileira, é desejado por dois dos maiores times do futebol europeu: Real Madrid e Barcelona. Os arquirrivais monitoram o defensor de 22 anos do Nottingham Forest, segundo o diário "Sport", da Catalunha.

continua após a publicidade

➡️ Seu Lance! A história da lendária camisa da Seleção da Copa de 1998

Além dos gigantes espanhóis, Chelsea e Juventus estão na mira de Murillo, destaque no futebol inglês desde 2023. O zagueiro, formado pelo Corinthians, foi vendido por € 12 milhões ao Nottingham Forest, em outubro do ano passado.

Com Éder Militão fora de temporada por conta de uma lesão no joelho, o Real Madrid busca investir para um novo nome para a zaga titular do clube. Conovcado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o jovem é o 41º estreante desde a Copa do Mundo de 2022, com apenas 74 jogos pelo profissional.

continua após a publicidade

Pelo Corinthians, o zagueiro fez apenas 27 jogos no time profissional. No Forest, o jovem tem um gol marcado em 47 atuações.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional