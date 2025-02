Apesar do domínio, Real Madrid não marca e é derrotado por Espanyol

O Real Madrid manteve forte domínio de bola, mas não conseguiu abrir o placar contra o Espanyol. Os Merengues, mesmo com alguns sustos, perdeu por 1 a 0 no RCDE Stadium, em Barcelona (ESP), neste sábado (1), em duelo válido pela 22ª rodada de La Liga. A oportunidade chegou apenas no final do segundo tempo, com gol de Carlos Romero aos 84 minutos para garantir a vitória sobre o líder da competição.

Após o resultado negativo, o Real Madrid não pontua e continua com 49 pontos e, apesar de garantir a permanência no topo da tabela do campeonato, está apenas um ponto do vice-líder Atlético Madrid. Já na luta para se livrar do rebaixamento, o Espanyol acumula 23 pontos e avançou para a 17ª posição, uma acima da zona vermelha.

O que vem pela frente?

Para dar continuidade à temporada, o Real Madrid irá encarar sequência de três jogos importantes. Os Merengues visitam o Leganés, nesta quarta-feira (5), pelas quartas de final da Copa do Rei, em seguida, voltam ao Santiago Bernabéu para enfrentar o Atlético Madrid em confronto direto pela liderança da La Liga. Na semana seguinte, no dia 11 de fevereiro, o time de Carlo Ancelotti viaja até a Inglaterra para a primeira partida dos playoffs da Champions League contra o Manchester City. Vale destacar que todos três duelos estão agendados para às 17h (de Brasília).

Por outro lado, na luta para fugir da zona de rebaixamento, o Espanyol volta aos gramados apenas no próximo final de semana, no domingo (9), quando enfrentará o Real Sociedad. O duelo, válido pela 23ª rodada da La Liga, acontecerá no Estádio Anoeta, e a bola rola a partir das 12h30 (de Brasília).

Puado e Vini Jr em disputa durante jogo entre Espanyol e Real Madrid pela La Liga (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANYOL 1X0 REAL MADRID

22ª RODADA - LA LIGA



🗓️ Data e horário: sábado, 1 de fevereiro de 2025, às 17h;

📍 Local: RCDE Stadium, em Barcelona (ESP);

🥅 Gols: Carlos Romero (39'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Carlos Romero (ESP)

⚽ ESCALAÇÕES

ESPANYOL (Técnico: Manolo González)

Joan García; Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera e Carlos Romero; Urko, Alex Král e Pol Lozano; Jofre Carreras, Roberto Fernández e Javi Puado.



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger (Asencio), Fran García; Valverde e Dani Ceballos, Jude Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

🚩 Assistentes: Diego Sánchez Rojo e Fabián Blanco Rodríguez

4️⃣ Quarto árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias

🖥️ VAR: Javier Iglesias Villanueva