Dupla de astros do Real Madrid pode ser desfalque nos playoffs da Champions

O Real Madrid enfrenta o Manchester City nos playoffs de acesso às oitavas de final da Champions League 2024-25. O duelo, dividido em dois capítulos - o primeiro no Etihad Stadium, em Manchester, e o segundo no Santiago Bernabéu, em Madri - promete muito equilíbrio, assim como ocorreu nas três edições passadas da Liga.

Porém, o lado espanhol do confronto tem uma série de preocupações para o jogo de volta. Apesar de ter o mando de campo, de acordo com o regulamento da competição, o Real Madrid acende o alerta para seis possíveis desfalques, alguns, incluisive, de muito peso para o treinador Carlo Ancelotti: Modric, Rüdiger, Tchouaméni, Endrick, Camavinga e Bellingham. Com exceção do atacante brasileiro, todos são ou titulares, ou atletas com muitos minutos vindo do banco.

A Uefa só irá "limpar" os cartões amarelos obtidos até aqui na fase de semifinal, e com isso, os jogadores correm risco de suspensão em boa parte do mata-mata, caso o Real avance. Por outro lado, Vini Jr, um dos principais nomes no ataque merengue, está com a contagem de cartões amarelos zerada após cumprir suspensão contra o Stade Brest, na oitava rodada da Fase de Liga.

Jude Bellingham pode ser desfalque do Real Madrid nos playoffs da Champions League (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

A situação do Manchester City, do outro lado, é menos preocupante, afinal, o único jogador pendurado é o português Rúben Dias. Portanto, os comandados por Pep Guardiola têm uma leve "vantagem" considerando o duelo de 180 minutos.

As partidas dos playoffs estão marcadas para os dias 11 e 12 de fevereiro (ida) e 18 e 19 de fevereiro (volta). Quem vencer o confronto entre Manchester City e Real Madrid terá Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen pela frente, nas oitavas. O adversário será definido em sorteio marcado para o dia 21 de fevereiro.

