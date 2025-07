Nas últimas temporadas, o Real Madrid tem utilizado um método de contratação bem eficiente para o clube: esperar o contrato do jogador desejado acabar, abordar o alvo e convencê-lo a se juntar aos Merengues sem custos. Esta tática foi utlizada recentemente com Mbappé, que chegou sem valor de transferência junto ao PSG, e Alexander-Arnold, que foi ao fim de seu contrato com o Liverpool.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A ida de Trent Alexander-Arnold ao Real Madrid "sem custos" revoltou a diretoria do Liverpool. Tanto que os ingleses exigiram o valor de 10 milhões de euros para encerrar o contrato com o jogador a tempo de disputar o Mundial com o Real. Agora, os Merengues estão interessados em repetir a fórmula com Ibrahima Konaté, zagueiro francês de 26 anos titular do Liverpool.

continua após a publicidade

De acordo com o Marca, da Espanha, a diretoria dos Reds fará de tudo para impedir a transferência sem custos de Konaté para o Real Madrid, pensando até em vender o zagueiro antes do fim do contrato - no fim da próxima temporada. O método de contratação madridista já incomodou outros clubes anteriormente.

Ibrahima Konaté, do Liverpool, é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Reprodução)

➡️ Real Madrid considera colocar Vini Jr à venda, diz jornal

Além do Liverpool, PSG já se revoltou com o Real Madrid

Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid no início da temporada 2024/25 do PSG. O clube francês não recebeu nem um euro por se desfazer de um dos melhores jogadores do mundo aos espanhóis, uma vez que o Real já estava em contato com o jogador há anos convencendo-o a aceitar o projeto.

continua após a publicidade

As conversas entre Mbappé e Real Madrid geraram revolta na diretoria do PSG, que queria, ao menos, um valor satisfatório pela perda do melhor jogador do elenco. Na última temporada, Mbappé foi o principal jogador do clube da capital espanhola. O francês contribuiu com 44 gols e cinco assistências em 59 partidas, e ainda recebeu a Chuteira de Ouro.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.