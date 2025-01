Após definição dos confrontos pelos playoffs da Champions League, o apresentador da Real Madrid TV desabafou sobre perseguição aos Merengues. O clube espanhol não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final, por isso precisará superar o Manchester City para avançar no torneio continental. Este novo formato de competição, no entanto, foi visto por David Álvarez como uma invenção da Uefa para prejudicar o time de Carlo Ancelotti.

Em sua conta oficial do X (antigo Twitter), o jornalista desabafou sobre "as coisas que a Uefa inventa" que, segundo David, são mudanças feitas para "tentar eliminar o Real Madrid". Na publicação, o madridista ainda cita Aleksander Čeferin, o presidente da entidade europeia de futebol.

Confira a tradução da publicação de David Álvarez

"É preciso ver as coisas que a Uefa inventa todos os anos para tentar eliminar o Real Madrid. 6 Champions em 10 anos fazem com que a úlcera de Ceferin cresça até ao tamanho da Groelândia.

É certo que este ano foram criativos.

Mas… veremos…

Vamos vencê-los!"

Para seguir na Champions League, o Real Madrid precisa vencer o Manchester City em jogos no formato de mata-mata, com jogo de ida e de volta. Com vantagem no confronto, os Merengues terão a oportunidade de decidir em casa, no Santiago Bernabéu. A primeira partida está agendada para o dia 11 de fevereiro, nos gramados do Etihad, em Manchester, na Inglaterra. Já o duelo final acontecerá no dia 18 de fevereiro, em Madri, na Espanha.

Todos os confrontos dos playoffs da Champions League 2024/25

Atalanta-ITA x Club Brugge-BEL

Borussia Dortmund-ALE x Sporting-POR

Real Madrid-ESP x Manchester City-ING

Bayern de Munique-ALE x Celtic-ESC

PSV-HOL x Juventus-ITA

Milan-ITA x Feyenoord-HOL

PSG-FRA x Stade Brest-FRA

Benfica-POR x Monaco-FRA

Os jogos de ida estão marcados para as datas 11 e 12 de fevereiro. Já as partidas de volta, nos dias 18 e 19 de fevereiro.

*Terão a vantagem de disputar o jogo de volta em casa: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG e Benfica.

