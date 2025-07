A novela sobre a renovação de contrato de Vini Jr pode ganhar mais um capítulo. Com as tratativas travadas, a entrada de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, nas negociações pode ser determinante para resolver a situação - seja com um desfecho positivo ou negativo. A informação é do jornal espanhol "Sport".

Segundo a publicação, diante da falta de acerto entre clube e jogador, uma reunião formal entre Florentino e Vini Jr seria necessária para “desfazer a confusão” e retomar as conversas. O presidente estaria diretamente envolvido no processo e, por isso, pretende tratar pessoalmente com o atacante, sem a intermediação do agente do jogador.

Vini Jr no aquecimento para o jogo do Real Madrid contra o Atalanta pela Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A renovação estaria pausada principalmente por questões financeiras. Embora a duração do novo vínculo já tenha sido acertada verbalmente, Vini Jr estaria pedindo um salário na casa dos 30 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 196 milhões), valor considerado alto pela diretoria merengue. O atual contrato vai até 2027.

Real Madrid estaria avaliando uma possível venda de Vini Jr

O futuro de Vini Jr está mais indefinido do que nunca. De acordo com informações do jornal Mundo Deportivo, da Espanha, a indefinição da renovação contratual do brasileiro com o Real Madrid levou o clube a considerar sua venda. O jogador quer uma equiparação salarial a Kylian Mbappé, mas o clube merengue não estaria disposto a pagar o desejado.

Nesse sentido, a Arábia Saudita aparece como um dos principais concorrentes por Vini Jr, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na temporada 2023/24. A multa rescisória de um bilhão de euros e o alto valor de mercado/salário poderia ser um impeditivo para outros clubes do primeiro escalão europeu irem atrás do atacante.

Aos 25 anos, Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, e uma definição pode esperar ainda algumas temporadas. O ainda longo vínculo deixa o Real Madrid confortável para uma negociação sem pressa com o brasileiro.

