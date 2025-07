A despedida de Luka Modrić encerra uma era no Real Madrid. Mais do que um jogador de elite, o croata era o último remanescente de uma tradição que durou 25 anos no vestiário merengue: a presença constante de um vencedor da Bola de Ouro. Desde 2000, ao menos um detentor do prêmio esteve no elenco madridista.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Premiado em 2018 após levar a Croácia ao vice na Copa do Mundo e conquistar a Champions, a saída de Luka Modrić representa um fim de um legado no Santiago Bernabéu. O jogador era o único no atual elenco que venceu o prêmio, e após se tornar novo astro do Milan, uma situação inédita em 25 anos acontece.

continua após a publicidade

Luka Modric com a Bola de Ouro de 2018/19 (Foto: Real Madrid/Croácia)

Veja os jogadores históricos do Real Madrid que venceram o troféu

A tradição começou com Figo, peça-chave da eleição de Florentino Pérez em 2000. A partir dali, vieram Zidane, Ronaldo, Owen, Cannavaro, Kaká, Cristiano Ronaldo, Modric e Benzema. Em momentos específicos, o elenco chegou a contar com até quatro vencedores da Bola de Ouro simultaneamente. Foi o caso da temporada 2004/05, que reuniu Figo, Zidane, Ronaldo e Owen.

➡️Jogador anuncia saída do Real Madrid: ‘Me despeço de cabeça erguida’

A "era Cristiano" elevou esse padrão. Entre 2009 e 2018, o português venceu o prêmio quatro vezes como jogador do Real, consolidando uma das fases mais vitoriosas do clube. Com sua saída, Modric assumiu rapidamente o papel de herdeiro do prestígio, sendo eleito o melhor do mundo em 2018. Benzema, por sua vez, levou a Bola de Ouro em 2022 após temporada avassaladora.

continua após a publicidade

Agora, com Modric fora e nenhum favorito claro no elenco atual, o Real Madrid se vê órfão de um Bola de Ouro pela primeira vez desde 1999. Vini Jr chegou muito perto, assim como Bellingham e Carvajal, que figuraram entre os melhores na última edição, ficando em 2º, 3º e 4º, respectivamente. Mbappé, em 6º, e Kroos, em 9º, foram outros madridistas que fecharam o top-10. Valverde, em 17º, e Rüdiger, em 22º, também marcaram presença na última lista.

➡️Novo reforço do Real Madrid terá que quebrar maldição deixada por brasileiros

Desta vez, o Real Madrid passou por uma temporada decepcionante, e por isso, não deve haver nenhum favorito ao troféu da Bola de Ouro. O mais próximo é Mbappé, mas o francês enfrenta forte concorrentes, como Lamine Yamal, Raphinha e Dembélé. Rodri, algoz de Vini Jr no prêmio de 2023/24, está no radar de possíveis contratações do clube merengue, e pode "despausar" a tradição.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.