O calendário do Manchester City para fevereiro não será nada fácil. Além do confronto pelos playoffs da Champions League contra o Real Madrid, que foi sorteado nesta sexta-feira, a equipe de Guardiola terá outros confrontos importantes pela Premier League e também pela Copa da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️Sorteio da Champions League: IA crava resultados dos playoffs!

A começar pelo domingo, no dia 2 de fevereiro, quando o Manchester City irá enfrentar o Arsenal, atual vice-colocado da tabela de classificação, fora de casa. A partida, que acontecerá no Emirates Stadium, tem retrospecto positivo dos Citizens diante dos Gunners.

Savinho e Haaland são as apostas do Manchester City para a temporadaa(Photo by Darren Staples / AFP)

Na sequência, o time inglês tem compromisso com o Leyton Orient pela 4ª rodada da Copa da Inglaterra, no dia 08 de fevereiro. Já no dia 11, o City busca sua classificação ao mata-mata da Champions ao enfrentar o Real Madrid, em casa, pelo primeiro duelo dos playoffs.

continua após a publicidade

Pela Premier League, o desafio será seguido: contra o Newcastle, atual 5º colocado e apenas três pontos a menos que o time de Guardiola na tabela, e contra o Liverpool, líder da competição. No entanto, entre os duelos, o Manchester City volta a campo para definir a vaga às oitavas da Champions no jogo contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Para encerrar o mês de fevereiro e a 'sequência insana' do clube na temporada, os Citizens encaram o Tottenham, fora de casa, pela 27ª rodada do Inglês. Em um retrospecto recente, os Spurs venceram sete jogos enquanto o City levou a melhor em seis duelos.

Confira o calendário de fevereiro do Manchester City

02/02 - Arsenal x Manchester City - Premier League 08/02 - Leyton Orient x Manchester City - Copa da Inglaterra 11/02 - Manchester City x Real Madrid - Champions League 15/02 - Manchester City x Newcastle - Premier League 18/02 - Real Madrid x Manchester City - Champions League 23/02 - Manchester City x Liverpool - Premier League 26/02 - Tottenham x Manchester City - Premier League

Como ficou o sorteio dos playoffs da Champions League 2024-25