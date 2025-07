Nos últimos anos, o Real Madrid teve dois grandes protagonistas brasileiros na lateral esquerda: Marcelo e Roberto Carlos. Os jogadores se mantiveram sólidos por muito tempo, e após a era verde e amarela terminar na posição, nenhum jogador se firmou. Ferland Mendy não conseguiu e Fran García também não. Agora Álvaro Carreras, novo reforço do clube merengue, tentará a sorte.

A era brasileira na lateral-esquerda do Real Madrid chegou ao fim e deixou uma lacuna. Após 11 temporadas no clube, Roberto Carlos passou a tocha para Marcelo, que também escreveu seu nome na história do time merengue. Em ambas as fases, os jogadores, além de talentosos, eram indiscutíveis na posição. Com o tempo, Ferland Mendy foi contratado para substituir Marcelo. No entanto, o francês não conseguiu repetir o nível de domínio que os brasileiros alcançaram, e a posição se tornou uma incógnita ao longo dos anos.

Na temporada 2019/20, a transição de Marcelo para Mendy começou. O francês passou a jogar mais, acumulando 2.405 minutos no ano, enquanto o brasileiro teve 1.855 e perdeu espaço. Na temporada seguinte, a posição do ex-Fluminense foi tomada de vez, com Mendy saltando para 3.268 minutos, enquanto Marcelo seguiu em declínio.

Ferland Mendy em ação com a camisa do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Entretanto, o que parecia ser uma trajetória de afirmação contínua acabou se revertendo. Mendy assumiu a titularidade, mas passou a lidar com lesões e oscilações, o que fez sua minutagem cair: foram 2.816 minutos em 2021/22 e apenas 2.064 em 2022/23. Em seis temporadas pelo clube, o francês ultrapassou a marca de três mil minutos apenas uma vez.

Mesmo com a queda na minutagem, Mendy seguiu como titular. Fran García, desde que chegou, também teve oportunidades e somou 3.500 minutos em 2024/25. Ainda assim, nenhum dos dois alcançou o status de "indiscutível" que Marcelo e Roberto Carlos tiveram em suas épocas. Pelo contrário: as atuações de ambos foram frequentemente questionadas, o que levou o Real Madrid a buscar uma nova alternativa com a contratação de Álvaro Carreras, ex-Benfica.

Álvaro Carreras é o próximo a tentar alcançar os brasileiros que fizeram história no Real Madrid

Agora, um novo concorrente para Mendy e Fran García chega a Valdebebas. O Real Madrid desembolsou 50 milhões de euros para tirar Álvaro Carreras do Benfica. Com esse valor, ele se torna o segundo defensor mais caro da história do clube, e a expectativa por uma consolidação na posição chega de mãos dadas com o lateral espanhol.

- Marcelo e Roberto Carlos foram minhas inspirações. Quando eu estava na base, tive o privilégio de ver o Marcelo jogar de perto. São meus modelos como lateral - disse o espanhol.

Reprodução/Instagram

