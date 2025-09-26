Real Madrid: Xabi Alonso manda recado a Vini Jr na véspera de clássico em La Liga
Treinador espanhol concedeu entrevista coletiva de pré-jogo neste sábado (27)
Atlético de Madrid e Real Madrid terão os caminhos cruzados no próximo sábado (27), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, às 11h15 (de Brasília), em partida válida pela sétima rodada da La Liga. Do lado visitante, Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), para falar sobre as expectativas em relação aos seus jogadores para o clássico. Vini Jr, uma das principais estrelas da equipe, foi mencionado na ocasião.
No momento de maior pressão em sua passagem pelo Real Madrid, diante da ausência de qualquer garantia de lugar no time titular, Vinícius respondeu em alto nível. Xabi retirou o status de titular absoluto do brasileiro no lado esquerdo no início da temporada, e o atacante retribuiu com boas atuações nas últimas partidas, destacando-se a vitória por 4 a 1 sobre o Levante, na qual marcou um dos gols.
Nesse sentido, Alonso afirmou estar satisfeito com o desempenho apresentado pelo camisa 7 na última partida, ressaltando que, quando o jogador está bem, o Real também se beneficia. O treinador afirmou ainda desejar ver o atacante jogando com sorriso no rosto com mais frequência ao longo da temporada.
— Temos nossas armas, e o Vini é fundamental para nós. Gostei do que ele fez outro dia; gosto de vê-lo sorrir. E para nós, a preparação será a mesma.
Vini Jr titular? ⚪
O Real Madrid enfrenta um novo desafio nesta temporada, sob o comando de Xabi Alonso em sua primeira passagem pelo clube como treinador. Desde o Mundial de Clubes, é possível observar que o treinador opta por rodar o elenco, sem garantir certezas para o início da temporada.
Uma das principais questões está na ponta esquerda, envolvendo dois brasileiros: Vini Jr e Rodrygo. Nos últimos anos, Vinícius vinha sendo titular absoluto sob o comando de Carlo Ancelotti, consolidando-se como um dos melhores jogadores do mundo na posição. O Menino da Vila, por sua vez, atuava em outras funções do setor ofensivo, embora declarasse preferência pela esquerda. Agora, as oportunidades têm sido divididas, mas a última atuação indicou que Vinícius deve ser titular contra o Atlético no sábado.
