Imprensa espanhola se rende a astro do Palmeiras: ‘Cala bocas e mira Copa do Mundo’

Com a camisa do Palmeiras, Vitor Roque vive o melhor momento de sua carreira até aqui. Revelado como uma das principais promessas do Brasil, o atacante precisou passar pela Europa e retornar ao país para, enfim, ser plenamente reconhecido por seu talento — mesmo ainda aos 20 anos. Nesse contexto, a imprensa espanhola destacou o excelente desempenho recente do jogador, que vem se consolidando como um dos principais nomes do futebol sul-americano em 2025.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, o jovem frequentemente é pauta na imprensa europeia, especialmente na Espanha. Historicamente, o veículo adotou uma postura crítica em relação ao jogador durante sua passagem pelo futebol ibérico. De fato, a passagem do Tigrinho pelo continente foi marcada por grande expectativa inicial, mas acabou frustrada por falta de oportunidades. Na Catalunha, teve poucas chances de se firmar, e em Sevilla, apesar de um início promissor, não conseguiu manter a regularidade e perdeu espaço com o tempo.

continua após a publicidade

No entanto, essa percepção da mídia espanhola tem mudado nos últimos meses, impulsionada pelo excelente momento vivido por Roque no Palmeiras. Contratado para a temporada de 2025, o atacante teve um início discreto nos primeiros meses do ano, mas conseguiu dar a volta por cima. Com atuações decisivas, tornou-se um dos pilares do setor ofensivo comandado por Abel Ferreira, formando uma das mehlores duplas de ataque do país ao lado de Flaco López. Assim, os jornais "As", da capital espanhola, e "Mundo Deportivo", de Barcelona, destacaram nesta manhã de sexta-feira (26) a excelente fase vivida por Roque.

O diário madrileno ressaltou a reviravolta na carreira do atacante desde sua passagem pela Espanha, apontando que o jogador agora demonstra maior maturidade e vive um momento artilheiro que jamais alcançou em solo europeu. O veículo catalão, por sua vez, adotou um tom mais incisivo, afirmando que Roque está calando os críticos de seu futebol — especialmente os torcedores blaugranas que, segundo o jornal, não compreenderam o estilo de jogo do atleta. Ambas as publicações concordam que o atacante busca voos ainda mais altos e já mira uma vaga na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Confira a repercussão internacional sobre Vitor Roque 🐯

Jornal "As" sobre a fase de Vitor Roque no Palmeiras (Foto: Reprodução/As)

— Vitor Roque está de volta com tudo. No Palmeiras , agora sob o comando de Abel Ferreira, ele recuperou o instinto goleador e se consolidou como uma das revelações da temporada do outro lado do Atlântico.

— Mais maduro, tanto mentalmente quanto futebolisticamente, ele agora está à solta. Sua evolução tem sido constante, como comprovam seus números: marcou 12 gols e deu quatro assistências em 41 partidas.

— Ser o camisa nove da Canarinha é seu maior desejo. Carlo Ancelotti anota: o Tigre quer ir para a Copa do Mundo de 2026.

Jornal "Mundo Deportivo" sobre a fase de Vitor Roque no Palmeiras (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

— Vitor Roque foi injustamente criticado durante sua passagem pela Europa, tanto no Barcelona quanto no Real Betis. Mas, no futebol, o tempo e a bola costumam colocar tudo em seu devido lugar.

— "Tigrinho" não é um goleador, nem é alguém que faz as coisas mais esteticamente agradáveis ​​do planeta. Ele não é esse tipo de jogador. Isso não significa que ele seja ruim, longe disso. O tigre ruge como nunca antes, e aqueles que ousaram rir dele estão aos poucos se juntando a ele.

— Talvez não como titular, mas como um jogador cuja energia pode decidir partidas. A situação de Vitor Roque começa a ficar séria (na Seleção Brasileira).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.