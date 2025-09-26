menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada

Madri (ESP)
Dia 26/09/2025
11:47
Atualizado há 40 minutos
Atlético de Madrid x Real Madrid: sétima rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAtlético de Madrid x Real Madrid: sétima rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Atlético de Madrid e Real Madrid terão os caminhos cruzados em clássico válido pela sétima rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (27), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP) O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Atlético de Madrid 🔴🔵⚪

O Atlético de Madrid vive momento delicado e ocupa a nona colocação de La Liga. Antes do clássico, os Colchoneros evitaram um tropeço contra o Rayo Vallecano, já que estavam perdendo por 2 a 1 até os 80 minutos, quando Julián Álvarez marcou duas vezes e garantiu os três pontos.

Real Madrid ⚪

O Real Madrid, por outro lado, lidera com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e soma 18 pontos na competição. Na última rodada, aplicou uma goleada de 4 a 1 no Levante, com destaque para a atuação de Vini Jr e Mbappé.

Ficha do jogo

Escudo Atlético de Madrid - Onde assistir
ATL
Real Madrid-escudo-onde-assistir
REA
7ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
Local
Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
Árbitro
Javier Alberola
Assistentes
Alfredo Rodríguez, Jorge Bueno e Roberto Gonzalo (quarto árbitro)
Var
Carlos Del Cerro (VAR1) e Valentín Pizarro (AVAR)
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid 🆚 Real Madrid
7ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Javier Alberola
🚩 Assistentes: Alfredo Rodríguez, Jorge Bueno e Roberto Gonzalo (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos Del Cerro (VAR1) e Valentín Pizarro (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet e Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Gallagher (Koke) e Nicolás González; Antoine Griezmann e Julián Álvarez.

❌ Desfalques: Álex Baena.
Dúvidas: Thiago Almada e José Giménez.

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Valverde e Tchouaméni; Franco Mastantuono, Arda Guler e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

❌ Desfalques: Alexander-Arnold, Ferland Mendy e Rüdiger.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Julián Alvarez em ação pelo Atlético de Madrid contra o Real Madrid (Foto: Reprodução/Atleti)
