Não é o Rossi: imprensa internacional destaca responsável pela classificação do Flamengo
Rubro-Negro venceu o Estudiantes nos pênaltis após derrota no tempo regulamentar
O Flamengo está classificado à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, mas, com o agregado em 2 a 2, superou o adversário nos pênaltis por 4 a 2 com brilho do do goleiro Agustín Rossi na quinta-feira (25), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG). Contudo, o destaque da imprensa internacional voltou-se para outro personagem da partida.
Trata-se de Filipe Luís. A crônica do jornal "As", da Espanha, sobre a partida que garantiu a classificação do Flamengo, trouxe o nome do técnico no título. No texto assinado pelo jornalista Juan Lopesino, o destaque foi para o papel decisivo do comandante, apontado como o principal responsável por colocar o clube entre os quatro melhores do continente. O Rubro-Negro voltou a disputar a semifinal da competição após duas eliminações consecutivas nas quartas de final. Confira a repercussão do veículo:
Tradução: Filipe Luis evita tragédia (título). O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores mesmo perdendo em La Plata. A disputa por pênaltis favoreceu o time carioca, que permanece no torneio (subtítulo).
— O Flamengo está agora nas semifinais da Libertadores. Após muita luta, o time de Filipe Luis se posicionou entre os quatro melhores da América do Sul e segue na briga pelo título continental.
🔴⚪ Estudiantes (2)1x0(4) Flamengo 🔴⚫
Quando o Flamengo parecia ter se ajustado e equilibrado as ações ofensivas, o Estudiantes encontrou o caminho do gol. Nos acréscimos da primeira etapa, Gastón Benedetti apareceu livre na entrada da área e acertou um forte chute de perna esquerda, sem chances para Rossi — criticado por parte da torcida em um lance considerado defensável. O gol premiou a insistência da equipe argentina e anulou a vantagem rubro-negra instantes antes do intervalo.
Com o placar agregado empatado em 2 a 2, o Flamengo passou a dominar a posse de bola no segundo tempo, mas encontrou dificuldades para romper a linha defensiva dos donos da casa. O Estudiantes, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa, recuando as linhas, mas ainda ameaçando com cruzamentos e contra-ataques, embora sem criar grandes chances.
As substituições feitas por Filipe Luís mudaram a dinâmica da partida. Pedro e Plata deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique e Luiz Araújo, que imprimiram mais velocidade no ataque e aumentaram a pressão na saída de bola adversária. Jorge Carrascal, que entrou no lugar de Giorgian De Arrascaeta, também contribuiu com boas combinações ao lado de Samuel Lino nas principais jogadas de perigo do Flamengo.
Se no tempo regulamentar Rossi foi alvo de críticas pelo gol sofrido, nas cobranças de pênaltis se redimiu e assumiu o protagonismo da noite. O arqueiro defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores.
