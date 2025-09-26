menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Não é o Rossi: imprensa internacional destaca responsável pela classificação do Flamengo

Rubro-Negro venceu o Estudiantes nos pênaltis após derrota no tempo regulamentar

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/09/2025
09:06
FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-FLAMENGO
imagem cameraJogadores do Flamengo reagem à disputa de pênaltis contra o Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo está classificado à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, mas, com o agregado em 2 a 2, superou o adversário nos pênaltis por 4 a 2 com brilho do do goleiro Agustín Rossi na quinta-feira (25), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG). Contudo, o destaque da imprensa internacional voltou-se para outro personagem da partida.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Trata-se de Filipe Luís. A crônica do jornal "As", da Espanha, sobre a partida que garantiu a classificação do Flamengo, trouxe o nome do técnico no título. No texto assinado pelo jornalista Juan Lopesino, o destaque foi para o papel decisivo do comandante, apontado como o principal responsável por colocar o clube entre os quatro melhores do continente. O Rubro-Negro voltou a disputar a semifinal da competição após duas eliminações consecutivas nas quartas de final. Confira a repercussão do veículo:

continua após a publicidade
Jornal"As" sobre a partida entre Estudiantes e Flamengo (Foto: Reprodução/As)
Jornal"As" sobre a partida entre Estudiantes e Flamengo (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Filipe Luis evita tragédia (título). O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores mesmo perdendo em La Plata. A disputa por pênaltis favoreceu o time carioca, que permanece no torneio (subtítulo).

— O Flamengo está agora nas semifinais da Libertadores. Após muita luta, o time de Filipe Luis se posicionou entre os quatro melhores da América do Sul e segue na briga pelo título continental.

continua após a publicidade

🔴⚪ Estudiantes (2)1x0(4) Flamengo 🔴⚫

Quando o Flamengo parecia ter se ajustado e equilibrado as ações ofensivas, o Estudiantes encontrou o caminho do gol. Nos acréscimos da primeira etapa, Gastón Benedetti apareceu livre na entrada da área e acertou um forte chute de perna esquerda, sem chances para Rossi — criticado por parte da torcida em um lance considerado defensável. O gol premiou a insistência da equipe argentina e anulou a vantagem rubro-negra instantes antes do intervalo.

Com o placar agregado empatado em 2 a 2, o Flamengo passou a dominar a posse de bola no segundo tempo, mas encontrou dificuldades para romper a linha defensiva dos donos da casa. O Estudiantes, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa, recuando as linhas, mas ainda ameaçando com cruzamentos e contra-ataques, embora sem criar grandes chances.

As substituições feitas por Filipe Luís mudaram a dinâmica da partida. Pedro e Plata deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique e Luiz Araújo, que imprimiram mais velocidade no ataque e aumentaram a pressão na saída de bola adversária. Jorge Carrascal, que entrou no lugar de Giorgian De Arrascaeta, também contribuiu com boas combinações ao lado de Samuel Lino nas principais jogadas de perigo do Flamengo.

FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-FLAMENGO
Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante a partida contra o Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

Se no tempo regulamentar Rossi foi alvo de críticas pelo gol sofrido, nas cobranças de pênaltis se redimiu e assumiu o protagonismo da noite. O arqueiro defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias