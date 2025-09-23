Vini Jr e Mbappé brilham, e Real Madrid aplica goleada no Levante em La Liga
Equipe mantém 100% de aproveitamento na temporada
O Real Madrid goleou o Levante por 4 a 1 nesta terça-feira (23), em duelo válido pela 5ª rodada de La Liga. O “chocolate” merengue aconteceu no Estádio Ciudad de Valencia, na Espanha. Os gols madrilenhos foram marcados por Vini Jr, que anotou um golaço, Mastantuono e Mbappé, com dois tentos. Pelo lado do Levante, Eyong descontou.
Vini Jr foi o grande personagem do jogo. O brasileiro foi participativo no primeiro tempo, comandou o ataque e levou perigo constante. Foi dele o primeiro gol do duelo, um chute de trivela com enorme categoria. Depois, iniciou o lance do segundo tento, puxando contra-ataque e servindo Mastantuono para marcar o seu primeiro gol com a camisa do clube merengue. No segundo tempo, Vini ainda recebeu a braçadeira de capitão após Valverde deixar o jogo, consolidando uma noite especial.
Com o resultado, o Real Madrid mantém 100% de aproveitamento e chega à sexta vitória seguida em La Liga. A equipe se isola na liderança com 18 pontos. O Levante, por sua vez, sofre a quarta derrota no Campeonato e ocupa a 16ª posição.
Levante x Real Madrid: como foi o jogo?
Mesmo fora de casa, o Real Madrid entrou em campo para manter a boa fase. O início, porém, foi mais estudado e equilibrado, sem pressão intensa de nenhum lado. O Levante surpreendeu ao chegar com mais perigo logo aos três minutos: em chute cruzado, a bola passou raspando a trave de Courtois, assustando os visitantes.
Apesar da maior posse de bola merengue, o Levante parecia mais ligado. Aos 12 minutos, Adri De la Fuente subiu sozinho após cobrança de escanteio, mas cabeceou para fora. O lance acordou o Real Madrid, que a partir daí aumentou a intensidade ofensiva e passou a criar chances mais claras.
O goleiro Mathew Ryan começou a trabalhar bastante. Aos 22, Vini Jr recebeu pela esquerda, cortou para dentro e chutou colocado, obrigando o goleiro a espalmar. No rebote, Mastantuono acertou o travessão. Pouco depois, saiu o primeiro gol: Vini Jr recebeu na direita, ameaçou, viu o espaço e acertou um lindo chute de trivela sem chance para Ryan.
Com o gol, o Real Madrid assumiu o controle total do jogo. Aos 38, em contra-ataque rápido puxado por Vini Jr, Mastantuono recebeu livre pela direita. O argentino avançou, cortou para a esquerda, para a direita e chutou no ângulo, marcando o segundo gol do jogo e o seu primeiro pelo clube. Até o intervalo, os merengues ainda pressionaram para ampliar, mas pararam no goleiro e na defesa adversária.
No segundo tempo, o Levante voltou mais ofensivo e, empurrado pela torcida, chegou ao gol logo no início. Romero avançou pela direita e cruzou; a bola desviou em Huijsen, ganhou altura e Eyong apareceu livre para cabecear para o fundo das redes, descontando para os donos da casa.
O Levante ganhou confiança, criou novas chances e fez Courtois trabalhar. A defesa merengue, com Huijsen e Carreras, foi exigida constantemente. Mesmo assim, o Real Madrid manteve a calma e explorou os contra-ataques. Aos 19 minutos, Mbappé arrancou em velocidade, invadiu a área e sofreu pênalti. O próprio francês bateu e converteu, fazendo o terceiro dos visitantes.
Pouco depois, o Real Madrid matou o jogo. Em nova jogada de velocidade, Arda Güler puxou do meio e lançou Mbappé. O francês driblou o goleiro Ryan e empurrou para o gol vazio, sacramentando a goleada madrilenha.
Com o placar construído, o ritmo do jogo caiu. O Levante tentava reagir, mas o Real Madrid manteve o controle com passes rápidos e posse de bola. Um momento simbólico chamou atenção: Vini Jr assumiu a braçadeira de capitão quando Valverde foi substituído. O brasileiro, que vive fase de afirmação no elenco, completou a partida inteira pela primeira vez na temporada e mostrou liderança dentro de campo. Mbappé, autor de dois gols, foi substituído por Rodrygo nos minutos finais para descanso.
O que vem por aí?
Após o resultado, o Levante tentará voltar aos trilhos em confronto contra o Getafe. O duelo será no próximo domingo (27), às 9h (de Brasília). O Real Madrid, por outro lado, tentará manter a boa fase no mesmo dia, no clássico contra o Atlético de Madrid. O jogo será às 11h15 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Levante 1x4 Real Madrid
6ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 23 de setembro às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valencia (ESP)
🥅 Gols: Vini Jr (RMA 28'/1T); Mastantuono (RMA 38'/1T); Eyong (LEV 9'/2T); Mbappé (RMA 19'/2T); Mbappé (RMA 21'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Carreras (RMA); Elguezabal (LEV)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴🔵 Espanyol (Técnico: Julián Calero Fernández)
Mathew Ryan; Pampín, Adrí, Elguezabal, Toljan; Olasagasti (Brugé), Rey, Vencedor (Ariaga), Álvarez; Romero, Eyong
⚪🟠Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras (Alaba); Mastantuono (Bellingham), Valverde (Tchouaméni), Ceballos (Camavinga), Fran García; Arda Güler, Vini Jr; Mbappé (Rodrygo)
