Fifa The Best 2024: Técnico da França vota em Vini Jr à frente de Mbappé

Didier Deschamps, técnico da França, deixou Mbappé em segundo lugar no Fifa The Best. O francês optou por votar no brasileiro Vini Jr. para a primeira colocação. O Volante Rodri fechou o pódio do comandante da França.

Mbappé teve uma temporada (23/24) muito boa, tanto em títulos nacionais, quanto em números individuais. No entanto, o jogador tem tido dificuldades na adaptação ao seu novo clube, Real Madrid. Problemas como: a falta de entrosamento, tomadas de decisão, entendimento tático, tem sido cruciais para o desempenho aquém do esperado, nesse início de temporada.

Por outro lado, Vini Jr. foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Na atual temporada, apesar das oscilações do time merengue, o brasileiro segue sendo a "bola de segurança" dentro de campo. Inclusive, fazendo com que o Mbappé pareça apenas um coadjuvante da equipe.

Kylian Mbappé na temporada 2023-24:

48 partidas 44 gols 10 assistências 30 vitórias 11 empates 7 derrotas 26 jogos de invencibilidade

TÍTULOS

Ligue 1

Copa da França

Supercopa da França

Recorde individual: Temporada com mais gols na carreira por clubes (44)

Mbappé na sua apresentação ao Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Vini Jr em 2023-24 pelo Real Madrid:

⚽ 39 jogos ⌛ 3.084 minutos em campo 🥅 24 gols 📤 11 assistências 🏆 Champions League 🏆 La Liga

Vini Jr. comemora gol contra o Borussia Dortmund, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

