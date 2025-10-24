Real Madrid x Barcelona: Raphinha deve ser desfalque no El Clásico após novo desconforto
Brasileiro poderá ficar mais um mês afastado, segundo jornalista
Raphinha sentiu novos desconfortos musculares e desfalcará provavelmente o Barcelona no duelo contra o Real Madrid, no domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela 10ª rodada de La Liga. Após não se sentir bem no treinamento na quinta-feira (23), o atacante brasileiro não compareceu ao CT Joan Gamper, na sexta-feira (24), e não deve estar à disposição do treinador Hansi Flick no El Clásico.
Fora desde setembro, por uma lesão no tendão da coxa direita, Raphinha tinha a expectativa de retornar desde o duelo contra o Girona, realizado no último final de semana. Sem atuar por La Liga, houve chances de entrar em campo contra o Olympiacos, pela Champions League, no entanto, não recebeu liberação do departamento médico para ficar à disposição do técnico Hansi Flick.
Para o duelo mais importante da temporada do Barcelona neste início de temporada, o contra o Real Madrid, Raphinha estava em fase de, pelo menos, estar entre os reservas. Porém, sentiu novo desconforto muscular e deve ficar desfalcar a equipe mais uma vez.
Segundo o jornalista Javi Miguel Club, do "As", caso for uma recaída no tendão da perna direita, o brasileiro poderá ser desfalque por mais um mês, o que gera preocupação dentro do clube catalão. Sem Raphinha, Hansi Flick deverá manter o trio de ataque que vem sendo utilizado desde o retorno de Lamine Yamal, com Marcus Rashford na esquerda e Ferran Torres centralizado.
Departamento médico do Barcelona encheu
Além de Raphinha, o goleiro Joan García passará por uma artroscopia e ficará fora dos gramados de quatro a seis semanas. A dupla se une aos meias Gavi e Dani Olmo e ao atacante Robert Lewandowski, que estão em processo de recuperação de lesões. Jules Koundé preocupou a comissão técnica do Barcelona, ao ficar de fora dos dois últimos treinamentos, porém, foi apenas devido a uma pancada, o que não o impedira de atuar no El Clásico.
