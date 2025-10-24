Com brasileiros, redação do Lance! escolhe seleção ideal do El Clásico

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), pela décima rodada de La Liga. Além de antecipar os palpites para o resultado do El Clásico, a redação do Lance! montou o time ideal reunindo os principais nomes das duas potências do futebol espanhol. Veja quem são os 11 jogadores que formariam o superelenco dos sonhos entre catalães e madrilenhos.

1️⃣1️⃣ Veja a seleção ideal do Lance! para o El Clásico:

🧤 GOL: Courtois (Real Madrid)

⚽ LD: Alexander-Arnold (Real Madrid)

⚽ ZAG: Éder Militão (Real Madrid)

⚽ ZAG: Pau Cubarsí (Barcelona)

⚽ LE: Alejandro Baldé (Barcelona)

⚽ MC: Pedri (Barcelona)

⚽ MC: Valverde (Real Madrid)

⚽ MC: Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ PD: Lamine Yamal (Barcelona)

⚽ ATA: Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ PE: Vini Jr (Real Madrid)

🎩 TÉC: Hansi Flick (Barcelona)

No total, o Lance! escalou sete jogadores do Real Madrid, além de quatro atletas e o técnico

do Barcelona. Vale ressaltar que, antes do jogo, uma onda de desfalques surgiu para ambos os lados: Xabi Alonso e Hansi Flick somam 15 atletas lesionados ou em situação de dúvida para El Clásico, que acontecerá no Santiago Bernabéu.

Lesionados de Real Madrid e Barcelona

Robert Lewandowski foi a última baixa anunciada pelo Barcelona e deverá ser desfalque para Hansi Flick por um período de três a seis semanas. Aos 37 anos, Lewa se juntou a outros sete jogadores no departamento médico do Barça.

Lamine Yamal é o principal deles, com uma lesão na virilha que forçou o corte da convocação da Espanha para a Data Fifa. Joan García, Ter Stegen, Gavi e Dani Olmo também estão fora de ação. Fermín López e Raphinha possuem previsões mais animadoras para se colocarem à disposição antes do duelo com o Real Madrid.

Pelo lado dos Merengues, sete atletas estão no departamento médico. Os mais recentes foram Kylian Mbappé e Franco Mastantuono, que se lesionaram na Data Fifa. Outro jogador que também poderá ficar fora dos planos do técnico Xabi Alonso é o zagueiro Dean Huijsen, que teve constatada uma fadiga muscular.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela décima rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)

Dani Carvajal é outra dúvida para o Real Madrid pensando em El Clasico, mas está em processo de retornar aos treinos. Por fim, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy serão baixas mais prolongadas e dificilmente estarão à disposição para enfrentar o Barcelona.

Como chegam os clubes para o El Clásico?

O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.

Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os Merengues do técnico Xabi Alonso não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.

