El Clásico equilibrado: Os números por trás de Real Madrid x Barcelona

Mais um El Clásico será realizado e, mais uma vez, há muito em jogo. Além dos três pontos preciosos na corrida pelo título da LaLiga desta temporada, torcedores de Real Madrid e Barcelona também querem a vitória para melhorar a posição de seus clubes no histórico do confronto direto. Olhando para trás, o clássico espanhol tem retrospecto equilibrado.

Protagonistas de uma das maiores rivalidades do futebol mundial, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram em 260 partidas oficiais, com o Real Madrid vencendo 105 vezes, o Barça em 103 ocasiões e com 52 empates.

Os números demonstram equilíbrio e uma competitividade entre os rivais. Na verdade, pode muito bem ser o confronto direto mais parelho entre todos os grandes clássicos do futebol mundial. Outros duelos famosos incluem Manchester United x Liverpool (84 vitórias x 72), Arsenal x Tottenham (84 x 61), Bayern de Munique x Borussia Dortmund (68 x 33), Inter x Milan (91 x 82), Roma x Lazio (76 x 58) e Boca Juniors x River Plate (92 x 88), entre outros — mas nenhum com um histórico tão apertado quanto o do El Clásico.

Um ponto importante que contribui para esses números é que Real Madrid e Barcelona nunca foram rebaixados. Ou seja, em todas as temporadas, as duas equipes se enfrentam, no mínimo, duas vezes. Ao todo, foram 190 duelos em LaLiga (79 vitórias do Real contra 76 do Barça, além de 35 empates).

Os grandes nomes da história do El Clásico

Entre os jogadores que ajudaram a construir o peso desse confronto, Sergio Busquets é quem mais participou da história do clássico, com 48 jogos contra o Real Madrid. Lionel Messi e Sergio Ramos aparecem em seguida, ambos com 45 partidas disputadas.

Chuva de gols e cartões

Messi também é o maior artilheiro da história do El Clásico com 26 gols em suas 48 aparições. Atrás dele estão duas lendas do Real Madrid: Alfredo Di Stéfano e Cristiano Ronaldo, ambos com 18 gols marcados nesse duelo.

Considerando apenas a LaLiga, Messi ainda lidera, com 18 gols marcados contra o Real. Com 14 assistências, o craque argentino também é o maior garçom da história do clássico.

Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

O El Clásico costuma ser um jogo de muitos gols. Ao longo da rivalidade, o Real Madrid marcou 439 vezes, enquanto o Barcelona balançou as redes 432 vezes. Assim, os goleiros raramente conseguem sair de campo sem sofrer gols nesse duelo conhecido pelo futebol ofensivo.

Ainda assim, o ex-goleiro do Barça Víctor Valdés conseguiu sete jogos sem ser vazado, o maior número da história do confronto. Ao longo dos anos, também houve muitos duelos quentes, o que resultou em vários cartões amarelos e vermelhos. Sergio Ramos é o jogador que mais recebeu advertências e expulsões somadas: foram 22 cartões amarelos e cinco vermelhos durante sua carreira no clássico.

Recorde de vitórias

O Real Madrid detém o recorde da maior vitória da história do confronto, com um impressionante 11 a 1 em um duelo pela Copa do Rei em 1943. A tensão em torno daquela partida foi tamanha que muitos a consideram um dos estopins para a rivalidade acirrada entre os dois clubes. Ainda em 1943, houve um empate por 5 a 5 entre as equipes pelo campeonato nacional, e, em 1916, elas também empataram por 6 a 6 em outro jogo válido pela Copa do Rei.

A maior sequência de vitórias consecutivas de um dos lados pertence ao Real Madrid, que venceu sete partidas seguidas entre 1962 e 1965. Já a equipe atual do Barça, comandada por Hansi Flick, sonha em igualar esse feito — o time está em uma sequência de quatro vitórias consecutivas sobre o rival, tendo vencido todos os confrontos da temporada 2024/25.

