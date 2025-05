Messi está de volta à seleção da Argentina. O craque foi listado pelo técnico Lionel Scaloni na pré-convocação para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em compromissos diante de Chile e Colômbia, no primeiro terço de junho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O astro esteve ausente dos jogos realizados em março, contra Uruguai e Brasil, devido a um problema no adutor da coxa. Mesmo sem o camisa 10, a Albiceleste triunfou nos dois clássicos; frente à Seleção, inclusive, a goleada por 4 a 1 em Buenos Aires levou à demissão de Dorival Júnior e abriu portas para a chegada de Carlo Ancelotti, concretizada na segunda-feira (12).

continua após a publicidade

Scaloni convocou 28 atletas em primeira instância, e deve realizar cinco cortes até o fim de maio. A equipe argentina visita o Chile no dia 5, às 22h (sempre de Brasília), no Nacional de Santiago; cinco dias depois, recebe a Colômbia no Monumental de Núñez às 21h.

👀 Messi de volta! Veja a pré-lista da Argentina

🧤 GOLEIROS

Dibu Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille)

Walter Benítez (PSV)



🛡️ DEFENSORES

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Juan Foyth (Villarreal)

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Lens)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Valentín Barco (Strasbourg)



🧠 MEIO-CAMPISTAS

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Leandro Paredes (Roma)

Nico Domínguez (Nottingham Forest)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Lyon)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Enzo Fernández (Chelsea)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico Paz (Como)



🎯 ATACANTES

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Taty Castellanos (Lazio)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nico González (Juventus)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

continua após a publicidade

Líder do ranking da Fifa, a Argentina já está garantida na Copa do Mundo de 2026 e vai para sua 19ª participação no torneio. Caso vença as duas partidas desta Data Fifa, garante a primeira colocação das Eliminatórias, já que tem oito pontos de frente para o atual segundo colocado, Equador.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.