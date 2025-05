Vini Jr no Real Madrid: o que o astro pode comprar com novo salário?

Vini Jr está prestes a renovar seu contrato com o Real Madrid e, com isso, alcançar um novo patamar dentro e fora de campo. O acordo, que deve ser oficializado nos próximos meses, prevê ganhos de até € 30 milhões por temporada (cerca de R$ 191 milhões), incluindo salário e luvas diluídas ao longo do vínculo, válido até 2030.

Mas, afinal, o que dá para comprar com esse valor? O Lance! Biz fez as contas

💸 O que Vini Jr poderia comprar?

Com um salário bruto de aproximadamente R$ 15,9 milhões por mês, Vini Jr poderia gastar (ou investir) em diversos luxos e ativos. Veja alguns exemplos:

🏠 Imóveis e bens de luxo

50 apartamentos de luxo em bairros nobres do Rio, no valor médio de R$ 4 milhões cada

em bairros nobres do Rio, no valor médio de R$ 4 milhões cada 3 iates de alto padrão , avaliados em torno de R$ 50 milhões cada

, avaliados em torno de R$ 50 milhões cada 50 Ferraris 296 GTB, que custam cerca de R$ 3,8 milhões no Brasil

✈️ Mobilidade de alto nível

Um jato particular modelo Gulfstream G500 (R$ 180 milhões)

modelo Gulfstream G500 (R$ 180 milhões) Ou, se preferir, voar de classe executiva em mais de 3 mil trechos internacionais por ano

🎓 Investimento em educação e impacto social

Pagar 2.000 bolsas de estudo integrais em universidades particulares brasileiras Manter centenas de projetos sociais de base, como o próprio “Instituto Vini Jr”

💼 Patrimônio em alta

Se cumprir o contrato até 2030 com os valores estipulados, Vini Jr vai acumular quase R$ 1 bilhão apenas em salários no Real Madrid. Isso sem contar os valores recebidos até o momento. O montante o consolida como um dos atletas mais bem pagos da história do clube merengue.

