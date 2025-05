Casemiro viveu uma noite iluminada pelo Manchester United na Europa League. O brasileiro anotou um dos gols da vitória dos ingleses sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0 em pleno San Mamés, e recebeu elogios pela atuação que coloca os Red Devils com um pé na decisão europeia.

Após o confronto, o volante concedeu entrevista na zona mista do estádio basco, mas pregou pés no chão para os britânicos, e rasgou elogios ao time espanhol, que agora, precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar.

- Com um a mais, o jogo se torna um pouco mais fácil. Porém, eu joguei por muito tempo em La Liga, e sei o quão difícil é jogar aqui. Por isso, temos que valorizar muito essa vitória, mas com respeito, porque já joguei em situações assim, e tudo pode acontecer. Em casa, temos que ter humildade, e vamos jogar a próxima partida com muito respeito, é uma semifinal - afirmou o atleta.

Questionado sobre a possibilidade de a eliminatória já estar definida, Casemiro rechaçou qualquer soberba e afirmou que tudo pode acontecer em Old Trafford, na quinta-feira (1).

- Não, e já falei a eles que nada está definido. Conheço bem esse time, sei que tem grandes jogadores, então temos que ter muitíssimo respeito. Peço em nome do Manchester United que temos que ter respeito, porque eles nunca desistem - completou o meio-campista.

Casemiro comemora gol pelo Manchester United na Europa League (Foto: Reprodução)

⚽ Quem fará a final da Europa League?

Com o triunfo, a equipe comandada por Rúben Amorim pode perder por até dois gols de diferença no Old Trafford que avança à semifinal. Já os Rojiblancos precisarão vencer por quatro ou mais para o avanço à decisão; três tentos de distancia levam o duelo à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O segundo encontro acontece na próxima quinta (8), também às 16h (de Brasília).

Quem se classificar enfrenta o vencedor de Tottenham x Bodo/Glimt. Na ida, os ingleses venceram por 3 a 1 em Londres, e podem perder por até um gol na Noruega. A decisão está prevista para o dia 21 de maio, e curiosamente, o San Mamés será o palco do confronto.