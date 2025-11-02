Real Madrid terá que pagar quantia milionária extra por Arda Güler; entenda

A joia Arda Güler, do Real Madrid, fará o time abrir os cofres e desembolsar mais um valor para o Fenerbahçe, da Turquia, clube de onde veio. Isso porque a frequência que Xabi Alonso tem escalado o jogador já o fez atingir o número de 75 jogos com a camisa dos Blancos, marca definida em contrato que obriga o clube de Madrid a pagar dois milhões de euros (mais de 12 milhões de reais, na cotação atual) aos turcos, conforme noticia o espanhol As.

continua após a publicidade

Nesse mesmo molde, o Real Madrid pode ter que fazer a transação, no mesmo valor, caso Güler atinja 100 e 125 jogos, o que ainda renderia quatro milhões de euros somados extras ao Fenerbahçe. Se o atleta mantiver sua posição sob o comando de Xabi e não sofrer com lesões, é provável que o turco alcance mais uma cláusula, ao menos, nesta temporada.

Com 27 jogos garantidos restantes na La Liga e um potencial de 50 jogos, incluindo competições nacionais, Champions League e Copa do Rei, Arda só precisaria de mais 25 atuações para que isso aconteça. Até o momento, o jovem participou de todas as 14 partidas do Real Madrid na temporada, tendo registrado nove participações em gols (três gols e seis assistências).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internaciona

Arda Güler comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Federico Parra/AFP)

📆 Sequência do Real Madrid, de Güler

No último sábado (1), o Real Madrid recebeu o Valencia, no Santiago Bernabéu, às 17h (horário de Brasília) e venceu por 4 a 0. Líder da La Liga, os Merengues aumentaram a diferença para o vice-colocado, o Villarreal, que atualmente tem 23 pontos – sete a menos que o Real.

continua após a publicidade

Agora, o time de Xabi tem uma tarefa dura: viaja até a Inglaterra, no Anfield, para enfrentar o Liverpool, pela Champions League. Na próxima terça-feira (4), a partida será válida pela quarta rodada da competição e o Real Madrid busca manter 100% de aproveitamento: são três vitórias em três jogos.