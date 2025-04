Real Madrid tem novo favorito para substituir Carlo Ancelotti

Vivendo temporada de altos e baixos, o Real Madrid já se move nos bastidores para uma potencial saída de Carlo Ancelotti, que possui contrato até junho do ano que vem. Além de Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, os Blancos agora também estudam a possibilidade de contratar Jürgen Klopp.

Livre no mercado desde que saiu do Liverpool, Klopp atualmente é diretor esportivo de futebol da Red Bull. Informações do site "Mundo Deportivo" indicam que ele é visto com bons olhos pelo Real Madrid, porém, sua atual função pode ser um empecilho, já que ainda não deu indícios de que pretende voltar a ser treinador.

Jürgen Klopp defendeu o Liverpool até 2024 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Mesmo com um dos elencos mais badalados do mundo, o Real Madrid vive problemas na temporada. O maior deles aconteceu na terça-feira (8), com a acachapante derrota por 3 a 0 contra o Arsenal, pela ida das quartas de final da Champions League. Os Merengues terão de devolver o resultado no Bernabéu para seguirem vivos em busca do título.

O histórico recente é ainda pior para o time de Carlo Ancelotti, que sofreu gol em todos os seus últimos nove jogos. Antes mesmo da partida contra o Arsenal, o treinador voltou a ser perguntado sobre seu futuro, questionando se a torcida do Real Madrid apoia sua permanência.

— Não sei se eles (torcedores) se cansaram de mim. Talvez. Mas o que importa é que a pessoa mais importante (Pérez) não se cansou. O que pode mudar a dinâmica é se a pessoa mais importante deste clube se cansar — comentou às vésperas do jogo contra o Arsenal.

Atualmente com 65 anos, Carlo Ancelotti está no Real Madrid desde 2021. Essa é a segunda passagem do treinador pelo clube espanhol, sendo a primeira entre os anos de 2013 e 2015. Ao todo, são 15 títulos, com destaque para três Liga dos Campeões.

Pressionado, o Real de Ancelotti retorna aos gramados no domingo, dia 13, para visitar o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Por ainda estar na disputa do título, os Merengues não devem poupar seus titulares. Além de La Liga e Champions, os Blancos disputarão também a final da Copa do Rei, no dia 26, contra o Barcelona.

Xabi Alonso também é opção

Outro nome que constantemente tem ligação com o Real Madrid, principalmente após momentos instáveis da equipe na temporada, é de Xabi Alonso. O treinador do Bayer Leverkusen tem contrato válido até 2026, mas não definiu qual será seu próximo passo na carreira.

Em entrevista recente, o espanhol deixou seu futuro em aberto, aumentando os rumores de uma possível ida ao Real Madrid em caso de saída de Ancelotti.

- Me mantenho centrado nesta temporada. Estamos em um momento importante e não queremos especular. Não queremos pensar em nada além do futebol - disse Xabi.

Em janeiro, o comandante do Bayer Leverkusen não escondeu o carinho que sente pelo Real Madrid, o que aumentou a especulação em relação a uma possível chegada para a próxima temporada. No entanto, o treinador afirmou que tem contrato com a equipe alemã e que está focado em seus objetivos.