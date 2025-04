Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as quartas de final da Champions League, segunda rodada da Libertadores e Sul-Americana, Concacaf Champions Cup, Sul-Americano sub-17, Brasileirão sub-20, AFC Champions League Two.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 9 de abril de 2025)

Libertadores

Nacional-URU x Bahia – 19h – ESPN e Disney+

Olimpia x Vélez Sarsfield – 19h – Paramount+

Flamengo x Central Córdoba – 21h30 – Globo e Paramount+

Palmeiras x Cerro Porteño – 21h30 – Globo e Paramount+

Bolívar x Sporting Cristal – 21h30 – Paramount+

LDU x Deportivo Táchira – 23h – ESPN 3 e Disney+

Copa Sul-Americana

Palestino x Unión Santa Fé – 19h – ESPN 4 e Disney+

Huracán x Racing-URU – 19h – Paramount+

Cruzeiro x Mushuc Runa – 21h30 – ESPN e Disney+

Lanús x Melgar – 21h30 – ESPN 4 e Disney+

Unión Española x Once Caldas – 21h30 – Paramount+

Champions League

PSG x Aston Villa – 16h – TNT e Max

Barcelona x Borussia Dortmund – 16h – Max

Jogos de hoje: Barcelona e Borussia Dortmund se enfrentam no jogo de ida do confronto das quartas de final da Champions League (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Concacaf Champions Cup

Inter Miami x Los Angeles FC – 21h – Disney+

Pumas x Vancouver Whitecaps – 23h30 – Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Coventry x Portsmouth – 16h – ESPN 4 e Disney+

Sul-Americano sub-17

Brasil sub-17 x Chile sub-17 – 18h – Sportv

Colômbia sub-17 x Venezuela sub-17 – 21h – Sportv 2

Brasileirão sub-20

Atlético-MG sub-20 x Cruzeiro sub-20 – 15h – GaloTV H2bet (YouTube)

AFC Champions League Two

Lion City Sailors x Sydney FC – 9h – Disney+