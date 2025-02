O comitê de La Liga informou ao Real Madrid, nesta quarta-feira (19), a suspensão de Jude Bellingham após a polêmica expulsão no duelo com o Osasuna. O meio-campista ficará ausente dos gramados por duas partidas da competição, sendo desfalque nos confrontos com Girona e Real Betis.

O cartão vermelho aplicado pelo árbitro Munuera Montero aconteceu após um palavrão proferido por Bellingham em direção à autoridade do jogo. Ao reclamar por uma falta no centro do gramado, o inglês, em seu idioma original, disse as palavras "f*ck off". Munuera compreendeu como uma ofensa à sua pessoa, e apresentou ao jogador a sanção.

Após o jogo, o Real contestou a atuação ruim de Montero, que além de expulsar o camisa 5, também ignorou três penalidades máximas em favor da equipe da capital. O empate por 1 a 1 persistente no placar acabou derrubando a equipe da liderança do Espanhol, já que o Barcelona venceu seu jogo contra o Rayo Vallecano e chegou aos mesmos 51 pontos, com saldo de gols superior.

A reclamação do clube merengue resultou em uma abertura de investigação contra o árbitro, que está momentaneamente afastado do apito em jogos nacionais e continentais. Munuera Montero é sócio da Talentus Sport, empresa que tem como cliente o Atlético de Madrid, adversário direto pelo título de La Liga.

Além das reclamações diretas à Real Federação Espanhola de Futebol, o Real Madrid também entrará com um pedido para revisão da suspensão de Bellingham, buscando ao menos reduzir a punição para um jogo de ausência.

Como a expulsão aconteceu em um jogo de La Liga, Jude estará disponível para o duelo desta quarta-feira (19). O Real enfrenta o Manchester City pela volta dos play-offs da Champions League, precisando apenas de um empate para avançar às oitavas de final.