O árbitro Munuera Montero foi suspenso provisoriamente de jogos do Campeonato Espanhol e de competições europeias após a polêmica envolvendo o Real Madrid. No duelo dos Merengues com o Osasuna, no sábado (15), por La Liga, sua atuação foi alvo de fortes críticas por parte do clube e de torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Duelo pesado na Champions! Veja atletas que já atuaram por Real Madrid e Manchester City

Além de três penalidades não assinaladas por Montero, os madrilenhos também reclamaram da expulsão de Jude Bellingham. O meio-campista falou um palavrão em inglês, interpretado de forma errônea pela autoridade da partida, que lhe mostrou o cartão vermelho. O empate por 1 a 1 em Pamplona levou a equipe de Vini Jr e Mbappé a perder a liderança para o Barcelona, que dois dias depois, venceu seu jogo da rodada contra o Rayo Vallecano pelo placar mínimo.

Mandatários do Real afirmaram estar sendo perseguidos pela arbitragem de La Liga, e representantes organizaram uma reunião com o Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha para solicitar a resolução dos problemas. Investigações foram abertas contra Munuera, que está cedendo as documentações e acessos exigidos à Real Federação Espanhola de Futebol para auxiliar na análise.

continua após a publicidade

A Uefa estendeu a suspensão provisória aos jogos continentais até que o caso seja resolvido. Munuera Montero seria provavelmente escalado para fazer parte do corpo arbitral do duelo entre Bodo/Glimt e Twente, pela volta dos play-offs da Europa League.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Jogadores do Real Madrid reclamam de expulsão assinalada pelo árbitro Munuera Montero (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Existe uma teoria que liga o árbitro a possíveis manipulações. A empresa Talentus Sport, da qual Montero é sócio, tem como clientes o Manchester City e o Atlético de Madrid, adversário direto do Real na briga pelo título de La Liga desta temporada. Em comunicado, o espanhol negou as acusações e disse estar colaborando com o andamento do caso. Veja a nota abaixo:

"Nos últimos meses, ficou evidente o ataque excessivo à comunidade de arbitragem, sendo eu o protagonista desta vez. A empresa Talentus Sports Speakers, da qual participa o árbitro José Luis Munuera, não faturou nenhum valor a nenhuma entidade esportiva desde sua criação, sejam clubes, federações ou empresas do setor esportivo. Esta empresa, que iniciou a sua atividade há menos de um ano, procura permitir que diferentes atletas partilhem os valores universais do desporto com diversas organizações através da narração das suas experiências pessoais, tal como consta no seu site. O portal 'LinkedIn Talentus Sports Recruitment' serve como um valor agregado para potenciais participantes dessas palestras, principalmente jovens universitários que buscam sua primeira oportunidade profissional, ao mostrar inúmeras ofertas de emprego publicadas nesta rede social. Dessa forma, centenas de ofertas de emprego publicadas por organizações e empresas esportivas foram compartilhadas, com links diretos redirecionando os usuários para o perfil original do LinkedIn de cada organização. Isso foi feito em todos os casos sem qualquer compensação financeira de empresas, clubes ou organizações, que nem sequer foram contatados, nem receberam qualquer proposta comercial. Por fim, prevejo tomar as medidas civis e criminais correspondentes contra os meios de comunicação que, intencional ou imprudentemente, espalharam informações falsas, ou tendenciosas, causando danos irreparáveis ​​à minha reputação profissional, à reputação da comunidade de arbitragem e à privacidade pessoal - tanto minha quanto de terceiros."

➡️ Ancelotti devolve pressão a Guardiola e detona VAR contra o Real Madrid: ‘Sistema perigoso’

Após o confronto, o Real Madrid, através de seu canal audiovisual "RMTV", divulgou uma compilação dos erros do árbitro em campo. A tônica se tornou um costume do clube, que usa as produções para pressionar o corpo arbitral, principalmente antes de duelos importantes.