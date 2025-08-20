Com o objetivo de esquecer o 2024/25 sem títulos e mudar o panorama para a próxima temporada, a Juventus planeja uma reformulação no elenco de Igor Tudor. Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", a diretoria montou uma lista com dez atletas considerados negociáveis para a reta final da janela de transferências europeia, que fecha no dia 1 de setembro.

Entre a dezena de atletas, dois brasileiros figuram: Arthur Melo e Douglas Luiz. Outros nomes de peso, como Weston McKennie, Nico González e o artilheiro Dusan Vlahovic, também foram incluídos na "barca" montada pelos mandatários bianconeri.

Arthur, inclusive, já tem um possível destino. O meio-campista tem acerto encaminhado com o Grêmio para fazer seu retorno sete anos após ter sido vendido ao Barcelona, onde não conseguiu brilhar como se esperava. Resta agora o acordo entre os dois clubes para que o movimento se concretize; uma rescisão amigável não está descartada.

Arthur é um dos brasileiros na barca da Juventus (Foto: Divulgação)

A situação de Douglas, porém, é um pouco mais delicada. Comprado no verão europeu de 2024 por cerca de R$ 300 milhões, o volante atuou em apenas 27 partidas durante a última temporada, e teve problemas de adaptação à escola italiana. De acordo com a imprensa europeia, o Nottingham Forest, da Inglaterra, fez uma oferta por metade do valor da compra do ano passado por parte dos alvinegros, e pode ter o sinal verde nas próximas horas para fechar com o jogador.

Douglas Luiz é um dos brasileiros na barca da Juventus (Foto: Reprodução)

Entre os não brasileiros, a situação de Vlahovic é a que mais chama a atenção. O centroavante de 25 anos, que custou 75 milhões de euros em janeiro de 2022 (mais de R$ 450 milhões na cotação da época), tem um salário considerado alto para os 58 gols que entregou nos últimos três anos e meio, e a diretoria quer recuperar ao menos parte do valor com uma venda. O Atlético de Madrid chegou a ter interesse no atleta, mas não formalizou aproximações; já o Napoli, que pode ter Lukaku como ausência por seis meses devido a uma grave lesão, está de olho no atleta.

🔰 Brasileiros na lista: a barca completa da Juventus

⚽ Mattia Perin

⚽ Tiago Djaló

⚽ Lloyd Kelly

⚽ Nicolò Savona

⚽ Arthur

⚽ Douglas Luiz

⚽ Weston McKennie

⚽ Fabio Miretti

⚽ Nico González

⚽ Dusan Vlahovic

