Segundo informações do 'Radio Marca', da Espanha, Mbappé não se recuperou 100% de torção no tornozelo direito e iniciará a decisão da Copa do Rei da Espanha no banco de reservas. Grande problema para Carlo Ancelotti, que define seu futuro no Real Madrid sem seu principal jogador na temporada. Mbappé torceu o tornozelo no jogo de volta contra o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League, e ainda não tem condições de ser titular, segundo o 'Marca'.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Barcelona e Real Madrid se enfrentam hoje (26), às 17h (de Brasília) em jogo válido pela final da Copa do Rei da Espanha. Carlo Ancelotti vai precisar achar uma escalação titular sem Kylian Mbappé. Desde o momento em que o francês se lesionou, o Real Madrid transmitiu otimismo quanto às chances do francês disputar a final da Copa do Rei.

continua após a publicidade

Porém, a recuperação do atacante não evoluiu tão bem quanto o esperado e desejado pela comissão técnica. Ele não ficará fora da partida, mas, segundo informações de veículos de comunicação de Madrid, começará o jogo como opção no banco de reservas.

Números de Mbappé pelo Real Madrid

Provável reserva no jogo de hoje, Mbappé chegou ao Real Madrid no início desta temporada. O atacnte veio sem custos do PSG e tem bons números em sua primeira temporada pelo clube merengue.

continua após a publicidade

Kylian Mbappé na partida do Real Madrid contra o Leganés, valida pela 29ª rodada da La Liga (Créditos: Thomas Coex / AFP)

Logo no início da temporada, Mbappé fez gol na final da Supercopa da Uefa, disputada entre Real Madrid e Atalanta. Após primeira metade tímida (mas já com muitos gols), o francês melhorou seu desempenho na virada do ano. Ao todo, são 32 gols e 4 assistências em 49 jogos na temporada.