A Polícia da Espanha entrou em um conflito rápido com torcedores do Barcelona horas antes da decisão da Copa do Rei. A situação aconteceu na Praça Nova, em Sevilha, palco do confronto dos Blaugranas com o Real Madrid, a partir das 17h (de Brasília).

Segundo a imprensa local, um grupo de barcelonistas cometeu atos de vandalismo e provocação às autoridades, além de atirar objetos. As forças de segurança reagiram e contiveram o entrevero, dispersando os aficionados catalães da Praça rapidamente.

Apesar dos problemas na Andaluzia, a situação se mantém controlada, e o clima na região é de paz. Mesmo com a decisão envolvendo um clima de rivalidade grande, torcedores das duas equipes transitaram de maneira tranquila entre si.

🗣️ Torcedores do Barcelona ofendem Vini Jr antes de final da Copa do Rei

Vini Jr, craque do Real, não deixou de ser alvo de manifestações dos rivais fora do Estádio de La Cartuja. Em cena que lamentavelmente tem se tornado comum nos capítulos de "El Clásico", ultras entoaram cânticos de "Vinícius, morra". O discurso de ódio costuma ser cantado em confrontos entre os dois gigantes do futebol espanhol.

Vini Jr estará em ação pelo Real Madrid no confronto com o Barcelona, pela final da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

