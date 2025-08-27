Real Madrid observa argentino que está brilhando em time italiano

O Real Madrid acompanha com atenção o desenvolvimento de Nico Paz, jovem meia argentino que tem se tornado peça-chave no Como, da Itália. Aos 19 anos, o jogador vive uma fase de destaque no futebol italiano e já é tratado pelos merengues como um talento para o futuro próximo. A ideia do clube espanhol é repatriá-lo em 2026, quando deve finalmente integrar o elenco principal no Santiago Bernabéu.

Atualmente, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do jogador, depois de ter vendido a outra metade ao Como por 6 milhões de euros. Além disso, incluiu cláusulas de recompra em contrato, com valores progressivos: 8 milhões de euros em 2025, 9 milhões em 2026 e 10 milhões em 2027. A expectativa é de que o clube exerça a recompra no próximo verão europeu, apostando no amadurecimento do meia durante seu período de crescimento na Serie A.

Nico Paz tem se destacado, e Real Madrid monitora

Sob o comando de Cesc Fàbregas, Nico Paz se transformou em um dos líderes técnicos do Como. Na última temporada, participou de 15 gols em 35 jogos e se consolidou como titular absoluto. Seu desempenho chamou a atenção de diversos clubes da Europa, incluindo o Tottenham, que chegou a oferecer 70 milhões de euros. No entanto, o Como rejeitou a proposta, uma vez que qualquer negociação teria de passar pelo Real Madrid, que mantém prioridade em decidir o futuro do atleta.

Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Nascido em Tenerife, mas com raízes argentinas, Nico Paz já defendeu a seleção da Argentina em três partidas oficiais, inclusive contra o Brasil, e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. O meia acredita que manter regularidade no futebol italiano será fundamental para ganhar espaço definitivo na Albiceleste e garantir uma convocação.

Com boa visão de jogo, talento nas bolas paradas e capacidade para atuar como meia-atacante ou aberto pela direita, Nico Paz segue em evolução. O Real Madrid observa cada passo, certo de que, em breve, terá de volta uma joia que pode brilhar nos gramados do Bernabéu.

