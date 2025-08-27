menu hamburguer
Real Madrid observa argentino que está brilhando em time italiano

Clube espanhol mantém uma cláusula de recompra pelo jogador

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 27/08/2025
11:19
O Real Madrid acompanha com atenção o desenvolvimento de Nico Paz, jovem meia argentino que tem se tornado peça-chave no Como, da Itália. Aos 19 anos, o jogador vive uma fase de destaque no futebol italiano e já é tratado pelos merengues como um talento para o futuro próximo. A ideia do clube espanhol é repatriá-lo em 2026, quando deve finalmente integrar o elenco principal no Santiago Bernabéu.

Atualmente, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do jogador, depois de ter vendido a outra metade ao Como por 6 milhões de euros. Além disso, incluiu cláusulas de recompra em contrato, com valores progressivos: 8 milhões de euros em 2025, 9 milhões em 2026 e 10 milhões em 2027. A expectativa é de que o clube exerça a recompra no próximo verão europeu, apostando no amadurecimento do meia durante seu período de crescimento na Serie A.

Nico Paz tem se destacado, e Real Madrid monitora

Sob o comando de Cesc Fàbregas, Nico Paz se transformou em um dos líderes técnicos do Como. Na última temporada, participou de 15 gols em 35 jogos e se consolidou como titular absoluto. Seu desempenho chamou a atenção de diversos clubes da Europa, incluindo o Tottenham, que chegou a oferecer 70 milhões de euros. No entanto, o Como rejeitou a proposta, uma vez que qualquer negociação teria de passar pelo Real Madrid, que mantém prioridade em decidir o futuro do atleta.

Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Nascido em Tenerife, mas com raízes argentinas, Nico Paz já defendeu a seleção da Argentina em três partidas oficiais, inclusive contra o Brasil, e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. O meia acredita que manter regularidade no futebol italiano será fundamental para ganhar espaço definitivo na Albiceleste e garantir uma convocação.

Com boa visão de jogo, talento nas bolas paradas e capacidade para atuar como meia-atacante ou aberto pela direita, Nico Paz segue em evolução. O Real Madrid observa cada passo, certo de que, em breve, terá de volta uma joia que pode brilhar nos gramados do Bernabéu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

