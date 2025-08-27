José Mourinho segue a toada de indignação com o Fenerbahçe. E desta vez, o técnico português decidiu polemizar antes de confronto decisivo com o Benfica, valendo vaga na fase de liga da Champions, nesta quarta-feira (27).

Em entrevista coletiva que antecede o duelo europeu, o "Special One" fez críticas à diretoria do clube, representada pelo presidente Ali Koç, apontando a falta de reforços na janela como possível indicativo de uma eliminação para os Encarnados nos playoffs continentais.

- Acho que fizemos uma janela sem nenhum esforço extra para as contratações. O clube não dá importância suficiente à participação nesse torneio. Se a Champions fosse o principal objetivo do nosso clube, acho que algo teria acontecido com as novas contratações durante os jogos contra o Feyenoord ou o Benfica - disparou o comandante.

🙏 Os desejos de Mourinho para o Fenerbahçe na Champions

Segundo a imprensa europeia, o desejo do lusitano é contar com novas contratações na reta final da janela. Marco Asensio, do PSG, e Andriy Lunin, do Real Madrid, são os principais alvos do treinador e têm conversas abertas, mas até o momento, os mandatários não foram capazes de fechar as compras dos dois atletas.

Sem os reforços, o Fenerbahçe precisa vencer o Benfica em Portugal para se classificar, visto que a ida, na Turquia, terminou sem gols. Para Mourinho, mesmo sem as aquisições desejadas, a missão é possível - mas nada disso foi dito sem uma nova cutucada na diretoria.

Mourinho comanda o Fenerbahçe em jogo decisivo na Champions (Foto: Ozan Kose/AFP)

- O Benfica tem um time equilibrado, muito forte defensivamente. E são letais no ataque. Cobrem bem as falhas. Eles sim investiram pesado para avançar na Champions. Construíram um núcleo sólido e experiente de atletas. Mas meu time não vai ser afetado pela atmosfera no estádio. Nosso objetivo dentro desse jogo é vencer - declarou José.

Após a igualdade na ida, quem vencer no Estádio da Luz avança; um novo empate empurra a decisão para a prorrogação, e se necessário, às penalidades. A bola rola para o duelo entre Fenerbahçe e Benfica às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (27).

