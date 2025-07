Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, o meio-campista Thiago Almada enfrentará um grande desafio na sua chegada ao Atlético de Madrid, anunciado na última quinta-feira (17). O argentino se torna um Colchonero após a saída do ídolo Ángel Correa, que encerrou um ciclo de 11 anos no clube espanhol, e terá a missão de substituir o compatriota.

Já reformulando seu time após temporada sem títulos, o time comandado por Diego Simeone vendeu Correa para o Tigres, do México, em operação avaliada em 10 milhões de euros (R$ 63,9 milhões), segundo a imprensa espanhola. O atacante deixa o Atlético de Madrid após 10 temporadas, com 468 partidas, 88 gols e 60 assistências.

O jornal catalão "Mundo Deportivo" diz que, apesar de não ser um substituto direto na posição, as comparações de Almada com a lenda do Atleti são "inevitáveis", especialmente por características semelhantes e pelo contexto de sua chegada logo após a saída do compatriota. Considerado um dos reforços mais esperados da janela, o meia chega cercado de expectativas e terá que construir seu próprio caminho na Espanha.

Apesar das semelhanças, Almada não foi contratado apenas para repetir o papel de Correa. Foi também um pedido pessoal do técnico Diego Simeone, que vê nele um perfil útil e complementar ao elenco. Sua versatilidade pode ser uma vantagem, já que pode atuar tanto centralizado quanto pelas pontas.

Almada, ex-Botafogo, anunciado pelo Atlético de Madrid

Atlético de Madrid anuncia Thiago Almada, ex-Botafogo e Lyon (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Multicampeão pelo Botafogo, Almada deixa de pertencer ao Grupo Eagle, de John Textor, e se despede do Lyon, onde estava desde o começo do ano, para assinar com o Atlético de Madrid. Ele havia sido emprestado pelo Glorioso ao clube francês em janeiro, e agora, formalizou a assinatura com a equipe espanhola.

Segundo a imprensa espanhola, o acordo entre as partes custará entre 20 e 25 milhões de euros (de R$ 129,1 a 161,4 milhões na cotação atual). O valor envolve a parte fixa e bônus que podem ser alcançados em metas por parte do jogador.

Assim, Almada se tornará o terceiro reforço da diretoria para o elenco. O técnico Diego Simeone já conta com as chegadas do lateral Matteo Ruggeri, da Atalanta, e do meia Álex Baena, do Villarreal; Johnny, ex-Internacional, também está perto de um acordo e pode ser vendido pelo Real Betis aos Colchoneros nos próximos dias.

