Ex-jogador do Real Madrid, Predrag Mijatovic questionou o momento e a relação de Vini Jr com o clube merengue. Em entrevista à Cadena SER, o montenegrino afirmou que o atacante pode não estar mais satisfeito no ambiente e questionou se a torcida ainda mantém a mesma admiração de anos anteriores: “Não sei se a torcida está tão apaixonados pelo Vinícius como há dois ou três anos, ou se ele ainda tem o mesmo respeito por eles como antes".

Em má fase no Real Madrid, Vini jr não fez um bom Mundial de Clubes. Desde a chegada de Kylian Mbappé, o brasileiro teve que dividir o protagonismo com o ex-PSG, o que atrapalhou seu desempenho em campo.

— Quando você precisa renovar o time e encontrar os novos Modric, Kroos e Casemiro… não dá para reconstruir tudo em um único verão. O clube precisa tomar várias decisões importantes nesta janela. Se um Vinícius, Mbappé ou Rodrygo não estão felizes e não sentem o apoio do clube, eles não conseguem render. Não sei se a torcida ainda está tão apaixonada pelo Vinícius como há dois ou três anos, ou se ele ainda tem o mesmo respeito por eles como antes — disparou Mijatovic.

Gerenciar um vestiário com grandes estrelas é um desafio para qualquer treinador, e Ancelotti o fazia com maestria no Real Madrid. Agora com Xabi Alonso, o treinador precisa encontrar o ponto para fazer o time jogar da melhor maneira possível.

— Continuo dizendo: acumular grandes jogadores, com alto valor de mercado, é sempre contraproducente. Você tem um ativo que vale muito, mas não o aproveita da melhor forma. Com o tempo, o jogador se sente insatisfeito e você já não sabe se conseguirá negociá-lo no mercado no ano seguinte — concluiu Mijatovic.

'Quando contrata por empréstimo, é porque não tem dinheiro', diz Mijatovic sobre o Barcelona

Além de Vini Jr e o momento do Real Madrid, Mijatovic cutucou o Barcelona, clube do qual foi rival durante a década de 1990. O ex-jogador criticou a forma pela qual os Blaugranas estão trazendo Marcus Rashford do Manchester United.

— Rashford é um jogador que tinha tudo para se tornar um verdadeiro craque, mas atravessou uma fase muito ruim. Quando você faz esse tipo de contratação (por empréstimo), é porque ou não tem dinheiro, ou porque não está certo de que o jogador vai render bem — analisou.

