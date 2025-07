Novela Gyökeres: entenda situação atual com Arsenal e United

A novela para a saída de Viktor Gyökeres do Sporting ganhou mais um capítulo: o sueco recebeu uma proposta formal do Manchester United e recusou a abordagem do time de seu ex-treinador, Ruben Amorim. A informação inicial foi do jornal "Record", mas o "A Bola", também de Portugal, traz um panorama mais amplo da situação. Enquanto Gyökeres tem um acordo com o Arsenal, o Sporting está mais alinado à oferta dos Red Devils.

continua após a publicidade



➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Manchester United estaria com uma reserva entre 70 e 80 milhões de euros (R$ 455,1 milhões e R$ 520,1 milhões, respectivamente, na cotação atual) para contratar Gyökeres junto ao Sporting e diante do atraso nas negociações entre os Leões e o Arsenal, o clube de Ruben Amorim entrou de fato na briga pelo sueco. Para os portugueses, existe um alinhamento com o modelo de proposta do United, o que não ocorre, por enquanto, com os Gunners.

continua após a publicidade

A equipe londrina chegou a apresentar uma última oferta de 63,5 milhões de euros (R$ 412,8 milhões), mais 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) em variáveis. Nesse caso, o empresário do atacante, Hasan Cetinkaya, abdicou de seus 10% de comissão para que fosse alcançado o acordo total, mas a trava ocorreu justamente nos termos dos bônus. O Sporting quer ter segurança de que receberá o montante em sua totalidade e buscaria cláusulas fáceis de serem batidas por Gyökeres, algo que o Arsenal não está de acordo.

Após a chegada da proposta oficial do Manchester United, os Gunners não teriam enviado qualquer sinal, preocupando o jogador sueco e seu agente, que estão focados em uma mudança para Londres.

continua após a publicidade

Alvo de Arsenal e United, Gyökeres em ação pelo Sporting (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Gyökeres segue de fora dos treinos do Sporting

Em forma de protesto pela demora nas negociações, Viktor Gyökeres segue sem se reapresentar no Sporting após nove dias do início da pré-temporada. O atacante de 27 anos está de férias em Mallorca, na Espanha, e segue na espera pela resolução de sua situação. Autor de 52 gols na última temporada, o sueco está irredutível quanto ao seu desejo de ser treinado por Mikel Arteta no Arsenal e, apesar da evolução entre os Leões e o Manchester United, não demonstra intenção de voltar atrás.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.