A dobradinha entre Vini Jr e Kylian Mbappé no ataque do Real Madrid segue sem convencer a imprensa europeia. A última temporada mostrou que Xabi Alonso terá que buscar um melhor funcionamento para a dupla no ataque merengue. O "As", da Espanha, analisou a estrelada parceria por meio de dados que comprovam as dificuldades dos dois quando dividem os gramados.

O Real Madrid disputou 68 partidas em 2024/25, com 6.240 minutos em campo ao todo. Do montante, Vini Jr e Mbappé estiveram juntos por 3.439 minutos, o equivalente a 55% do tempo total de jogo da equipe.

Apesar da frequência em que dividiram o gramado, a troca de passes entre os dois atacantes foi limitada. Dos 1.315 passes realizados pelo brasileiro, apenas 15% tiveram o francês como destino. Em contrapartida, o Mbappé direcionou somente 13% dos seus 1.413 passes ao brasileiro.

Os dados refletem também nos desempenhos individuais. Após a conquista da Bola de Ouro, Vini Jr apresentou queda em suas médias ofensivas: passou a marcar um gol a cada 211 minutos, ante um gol a cada 129 minutos em 2023/24, e a participar de gols a cada 113 minutos, em comparação com 88 minutos antes. Mbappé, por outro lado, demonstrou evolução ao longo da temporada.

Encaixá-los é a grande tarefa de Xabi Alonso. Ele surpreendeu a todos ao escalar Vinicius na ponta direita contra o PSG. Uma experiência que não durou muito. E que não agradou ao jogador. Poucos — se não ninguém — duvidam da qualidade individual de Vinicius e Mbappé. Do talento que possuem individualmente. Mas esse não é o ponto. É como eles podem trabalhar juntos. Ancelotti não conseguiu igualá-los. A partir de 4 de agosto, Xabi Alonso tentará. São dois gênios que não se dão bem — escreve o "As", em matéria assinada pelo jornalista Sérgio López.

Formação do ataque galáctico ⚪

A dupla iniciou-se no começo da temporada passada, quando Kylian chegou de graça ao Santiago Bernabéu depois de deixar o PSG. Porém, as dificuldades do encaixe foram claras, já que ambos têm preferência por atuar pelo lado esquerdo. O francês foi sacrificado e passou a atuar de centroavante, mas ainda assim, anotou 43 gols em 56 partidas.

Em fase aquém do que se esperava de um atleta eleito melhor do mundo pela Fifa, Vinícius não conseguiu manter o mesmo desempenho da época anterior, e balançou as redes 21 vezes, além de 15 passes para gol.

