Racing Santander vira sobre o Málaga fora de casa e mantém pressão na La Liga; veja os gols
Equipe sai atrás no placar, marca duas vezes no início do segundo tempo e aproveita expulsão de Adam Aznou para conquistar a vitória por 2 a 1
O Racing Santander venceu o Málaga por 2 a 1 neste sábado (7), no Estadio La Rosaleda, pela segunda divisão da La Liga 2026/2027. A equipe visitante saiu atrás no placar, mas reagiu no segundo tempo e garantiu a vitória com gols de Iker Luque e Yassir Zabiri. Carlos Dotor marcou para os donos da casa.
Como foi o jogo entre Málaga e Racing Santander
Primeiro tempo
A partida começou movimentada, com oportunidades para os dois lados. Iker Luque e Yassir Zabiri levaram perigo pelo Racing Santander, enquanto Chupe e Adrián Niño tentaram abrir o placar para o Málaga.
Aos 27 minutos, Carlos Dotor colocou os donos da casa em vantagem. O meio-campista recebeu assistência de Adrián Niño e marcou o primeiro gol da partida.
O primeiro tempo também teve cartões amarelos para Julen Agirrezabala, Adam Aznou e Einar Galilea. Além disso, Rafita precisou deixar o campo por lesão e foi substituído por David Larrubia.
Segundo tempo
O Racing Santander voltou do intervalo em busca do empate e conseguiu igualar o marcador aos 49 minutos. Iker Luque recebeu passe de Pablo Ramón e balançou as redes.
Dez minutos depois, Yassir Zabiri marcou o segundo gol dos visitantes e completou a virada. A situação do Málaga ficou ainda mais complicada aos 63 minutos, quando Adam Aznou foi expulso.
Mesmo com as alterações promovidas pelos dois treinadores na etapa final, o placar não voltou a ser movimentado. O Racing Santander confirmou a vitória por 2 a 1 e levou os três pontos para casa.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡: O Racing Santander mostrou poder de reação no segundo tempo. Mesmo depois de sair atrás, a equipe marcou duas vezes e construiu a virada fora de casa.
Ficou abaixo 📉: O Málaga não conseguiu administrar a vantagem construída na primeira etapa e ainda teve a situação agravada pela expulsão de Adam Aznou.
Deu aula 👍: Iker Luque foi decisivo para o Racing Santander ao marcar o gol de empate e recolocar a equipe na partida.
Málaga
Técnico: Funes
Alfonso Herrero; Einar Galilea; Álex Pastor; Fernando Calero; Adam Aznou; Rafita; Dani Lorenzo; Ramón Enríquez; Carlos Dotor; Chupe; Adrián Niño.
Entraram: David Larrubia; Pablo Martínez; Joaquín Muñoz; Rafa Rodríguez; José Salinas.
Racing Santander
Técnico: José Alberto López
Julen Agirrezabala; Jorge Salinas; Jeanuël Belocian; Pedro Felipe; Pablo Ramón; Matteo Prati; Iván Martín; Iñigo Vicente; Sergio Canales; Iker Luque; Yassir Zabiri.
Entraram: Pablo García; Giorgi Guliashvili; Aarón Martín; André Almeida; Íñigo Sainz-Maza.
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