O Racing Santander venceu o Málaga por 2 a 1 neste sábado (7), no Estadio La Rosaleda, pela segunda divisão da La Liga 2026/2027. A equipe visitante saiu atrás no placar, mas reagiu no segundo tempo e garantiu a vitória com gols de Iker Luque e Yassir Zabiri. Carlos Dotor marcou para os donos da casa.

Como foi o jogo entre Málaga e Racing Santander

Primeiro tempo

A partida começou movimentada, com oportunidades para os dois lados. Iker Luque e Yassir Zabiri levaram perigo pelo Racing Santander, enquanto Chupe e Adrián Niño tentaram abrir o placar para o Málaga.

continua após a publicidade

Aos 27 minutos, Carlos Dotor colocou os donos da casa em vantagem. O meio-campista recebeu assistência de Adrián Niño e marcou o primeiro gol da partida.

O primeiro tempo também teve cartões amarelos para Julen Agirrezabala, Adam Aznou e Einar Galilea. Além disso, Rafita precisou deixar o campo por lesão e foi substituído por David Larrubia.

continua após a publicidade

Segundo tempo

O Racing Santander voltou do intervalo em busca do empate e conseguiu igualar o marcador aos 49 minutos. Iker Luque recebeu passe de Pablo Ramón e balançou as redes.

Dez minutos depois, Yassir Zabiri marcou o segundo gol dos visitantes e completou a virada. A situação do Málaga ficou ainda mais complicada aos 63 minutos, quando Adam Aznou foi expulso.

continua após a publicidade

Mesmo com as alterações promovidas pelos dois treinadores na etapa final, o placar não voltou a ser movimentado. O Racing Santander confirmou a vitória por 2 a 1 e levou os três pontos para casa.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡: O Racing Santander mostrou poder de reação no segundo tempo. Mesmo depois de sair atrás, a equipe marcou duas vezes e construiu a virada fora de casa.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉: O Málaga não conseguiu administrar a vantagem construída na primeira etapa e ainda teve a situação agravada pela expulsão de Adam Aznou.

Deu aula 👍: Iker Luque foi decisivo para o Racing Santander ao marcar o gol de empate e recolocar a equipe na partida.

Málaga

Técnico: Funes

Alfonso Herrero; Einar Galilea; Álex Pastor; Fernando Calero; Adam Aznou; Rafita; Dani Lorenzo; Ramón Enríquez; Carlos Dotor; Chupe; Adrián Niño.

Entraram: David Larrubia; Pablo Martínez; Joaquín Muñoz; Rafa Rodríguez; José Salinas.

continua após a publicidade

Racing Santander

Técnico: José Alberto López

Julen Agirrezabala; Jorge Salinas; Jeanuël Belocian; Pedro Felipe; Pablo Ramón; Matteo Prati; Iván Martín; Iñigo Vicente; Sergio Canales; Iker Luque; Yassir Zabiri.

Entraram: Pablo García; Giorgi Guliashvili; Aarón Martín; André Almeida; Íñigo Sainz-Maza.