No segundo tempo da vitória do Real Madrid por 3 a 0 contra o Real Oviedo, Mabpppé foi servido por Vini Jr para balançar as redes pela segunda vez. Na comemoração do gol, Mbappé correu para abraçar o brasileiro e impedir que as reclamações contra a rabitragem continuassem. A esta altura do jogo, Vinicius já havia sido advertido com um cartão amarelo, mas ainda discutia fervorosamente com a arbitragem.
O frances tapou a boca de Vini e a atitude viralizou. Confira a repercussão;
No sábado (30), o Real Madrid recebe o Mallorca, às 16h30 (de Brasília), pela 3ª rodada da La Liga.
Vini Jr. não deve ser convocado para Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Suspenso, Vinicius não poderia enfrentar o Chile e desfalcaria a Seleção no primeiro jogo, mesmo que fosse convocado.
Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, uma vez que a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador tem a opção de testar outras peças no elenco.
Nos dois jogos sob comando da Seleção Brasileira, Ancelotti tinha em Vini Jr uma peça-chave na engrenagem da equipe. O atacante foi o autor do gol da vitória e da classificação ao Mundial sobre o Paraguai.
