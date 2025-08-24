menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Atitude de Mbappé com Vini Jr em comemoração de gol do Real viraliza: ‘Calou a boca’

Vini Jr brilha, e Real Madrid vence Real Oviedo na La Liga

Mbappe e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid
imagem cameraMbappe e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid (Foto: Cesar Manso/AFP)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
20:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

No segundo tempo da vitória do Real Madrid por 3 a 0 contra o Real Oviedo, Mabpppé foi servido por Vini Jr para balançar as redes pela segunda vez. Na comemoração do gol, Mbappé correu para abraçar o brasileiro e impedir que as reclamações contra a rabitragem continuassem. A esta altura do jogo, Vinicius já havia sido advertido com um cartão amarelo, mas ainda discutia fervorosamente com a arbitragem.

O frances tapou a boca de Vini e a atitude viralizou. Confira a repercussão;

No sábado (30), o Real Madrid recebe o Mallorca, às 16h30 (de Brasília), pela 3ª rodada da La Liga.

Vini Jr. não deve ser convocado para Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Suspenso, Vinicius não poderia enfrentar o Chile e desfalcaria a Seleção no primeiro jogo, mesmo que fosse convocado.

✍️Texto de João Brandão:

Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, uma vez que a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador tem a opção de testar outras peças no elenco.

Nos dois jogos sob comando da Seleção Brasileira, Ancelotti tinha em Vini Jr uma peça-chave na engrenagem da equipe. O atacante foi o autor do gol da vitória e da classificação ao Mundial sobre o Paraguai.

Mbappé tampa boca de Vini Jr após gol do Real Madrid (Foto: Cesar Manso/AFP)

