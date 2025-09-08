O Barcelona acertou com a Midea, multinacional chinesa de eletrodomésticos e soluções de climatização, um patrocínio milionário para as mangas do seu uniforme. O valor do contrato, assinado por cinco anos, é de 12 milhões de euros por ano (R$ 76 milhões), totalizando 60 milhões de euros (R$ 382 milhões) ao final do acordo.

Comparação com o futebol brasileiro

Apesar de contar com contratos e acordos multimilionários, o futebol brasileiro não chega nem perto do europeu. Confira abaixo uma comparação entre o acordo de Barcelona e Midea e os 10 maiores patrocínios masters do Brasileirão.

Apenas Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras possuem acordos mais lucrativos anualmente, quando levado em consideração o patrocínio "secundário" do Barcelona e os masters dos clubes brasileiros. A partir da próxima temporada, a Midea estará estampada na manga esquerda das camisas de jogo e treino da equipe catalã.

Compare com os 10 maiores patrocínios master do Brasil:

Midea - anualmente : R$ 76.579.572,00

Flamengo (Betano) - R$ 220 milhões anuais

São Paulo (Superbet) - R$ 113 milhões

Corinthians (Esportes da Sorte) - R$ 103 milhões

Palmeiras (Sportingbet) - R$ 100 milhões

Atlético-MG (H2bet) - R$ 60 milhões

Vasco (Betfair) - R$ 57,5 milhões

Botafogo (VBet) - R$ 55 milhões anuais

Santos (7K) - R$ 52,5 milhões

Fluminense (Superbet) - R$ 52 milhões

Grêmio e Internacional (Alfa.bet) - R$ 50 milhões

O master blaugrana

O Spotify é a empresa que mais dá dinheiro anualmente ao Barça. São 65 milhões de euros anuais ao clube, o que representa aproximadamente R$ 486 milhões por ano. O Barcelona e a plataforma de streaming musical estão em negociações para aumentar os valores anuais do contrato. O clube espanhol quer 120 milhões de euros por ano (R$ 765.775 milhões).

Atualmente, o Spotify ocupa na camisa do clube espanhol o principal espaço para um patrocinador, o centro da camisa do clube. Além disso, o estádio da equipe catalã, o Camp Nou, passou a se chamar Spotify Camp Nou desde o começo do acordo. No entanto, a casa do Barça está em reforma desde o começo de 2023 e, até agora, o prazo para a finalização da obra já foi mudado algumas vezes, mas a previsão atual é que esteja disponível no começo da próxima temporada europeia.